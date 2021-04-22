 На засіданні ТКГ не змогли домовитися про ″великоднє перемир′я″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2021

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Новини

На засіданні ТКГ не змогли домовитися про "великоднє перемир'я"

Учасники Тристоронньої контактної групи не змогли домовитися про "великоднє перемир'я". Консультації щодо тексту документа мають продовжити.

Український військовий на Донбасі

Український військовий на Донбасі

Учасникам Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі під час засідання в середу, 28 квітня, не вдалося узгодити текст документа про введення "великоднього перемир'я", проте вони підтвердили необхідність продовжувати консультації щодо його погодження, заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Усі сторони погодилися з необхідністю встановити "великоднє перемир'я". Було запропоновано два тексти документа - український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати», - сказав Арестович у коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" за підсумками засідання ТКГ.

За словами Арестовича "узгодження тексту перемир'я в ТКГ тривало шість годин і було дуже конструктивним". Він додав, що консультації про необхідність дотримання режиму припинення вогню і "великоднього перемир'я" тривають на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки", а також поточного тижня - на рівні ТКГ і підгрупи з безпеки, що, на думку Арестовича, "дає надію на позитивне рішення щодо встановлення перемир'я".

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Представник Росії закидає Україні блокування

Тим часом представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив, що Україна заблокувала на засіданні запропоновані Росією механізми запобігання порушенням режиму припинення вогню на Донбасі. "Сьогодні на засіданні контактної групи київська сторона заблокувала пропозиції Росії про конкретні механізми запобігання порушенням режиму припинення вогню між Україною та Донбасом", - заявив Гризлов.

Джерело в російській делегації заявило агентству "Інтерфакс", що ТКГ не обговорювала "великоднє перемир'я" у відриві від питань верифікації режиму припинення вогню.

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Зеленський розраховував на домовленість

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 квітня  повідомив, що ТКГ майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

Він висловлював сподівання, що на засіданні ТКГ 28 квітня вдасться досягнути домовленості щодо відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. "Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - сказав тоді президент.

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