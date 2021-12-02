На Донбасі загинув український солдат - ООС

На Донбасі минулої доби у результаті обстрілів бойовиків загинув український військовослужбовець, повідомив у четвер, 2 грудня, пресцентр Операції об'єднаних сил.

В ООС також заявили про чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку проросійських сепаратистів, один з яких "із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння". Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, йдеться у повідомленні штабу на сторінці в Facebook.

Українська сторона заявляє про те, що у напрямку Авдіївки на Донеччині вівся вогонь зі "станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів". Також у ООС заявили, що проросійські сепаратисти провели "дистанційне мінування" протипіхотними мінами околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого було поранено цивільну особу.

Крім того, за цими даними, обстріли зафіксували поблизу населених пунктів Шуми та Новотроїцьке. Як заявили в ООС, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, але не застосовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю. Проросійські сепаратисти з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" поки що не коментували інформацію про обстріли.

Як повідомлялося, з липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим "повного та всеосяжного припинення вогню". Утім, як українські військові, так і сепаратисти регулярно заявляли про порушення.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними ООН, внаслідок бойових дій загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань. За даними президента України, за останні два роки на Донбасі загинули понад 150 українських військовослужбовців.