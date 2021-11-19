 На Донбасі 19 листопада загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2021

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Новини

На Донбасі 19 листопада загинув український військовий

У штабі ООС заявляють про чотири порушення режиму припинення вогню за добу. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав смертельні поранення.

Український солдат на Донбасі (архівне фото)

Український солдат на Донбасі (архівне фото)

Український військовослужбовець у п'ятницю, 19 листопада, загинув на Донбасі через порушення режиму припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

У ООС фіксують чотири порушення режиму припинення вогню за добу, три з яких - із забороненого озброєння. Зокрема, повідомляється, що сепаратисти відкривали вогонь поблизу населених пунктів Мар'їнка Донецької області та Лопаскине і Причепилівка на Луганщині.

Згідно з повідомленням, українські військові "відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння".

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Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок бойових дій загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань. За даними президента України Володимира Зеленського від 11 листопада, за останні два роки на Донбасі загинули майже 150 військових.

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