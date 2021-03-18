На Донбасі 20 березня загинув український військовий

У зоні конфлікту на Донбасі в суботу, 20 березня, загинув один український військовослужбовець. Про втрату в лавах українських військ повідомив цього ж дня пресцентр Операції Об'єднаних сил (ООС).

"У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з початку доби проросійські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні конфлікту. Під час обстрілів українських позицій застосовувались у тому числі заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 та 19 березня теж повідомлялося про загибель українських військових унаслідок порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню.

Збільшення "збройних провокацій" на Донбасі

З літа минулого року на лінії розмежування на Донбасі діє режим припинення вогню. Днями керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що за цей час втрати серед військовослужбовців "стали в рази менше".

Водночас, за його словами, за останні місяці збройні провокації з боку бойовиків на Донбасі "критично збільшувалися". Як зазначив Єрмак, Україна втратила за останні місяці понад 10 військових, ще кілька десятків отримали поранення.

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