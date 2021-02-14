На Донбасі 18 березня внаслідок обстрілу загинув український військовий

На Донбасі в районі населеного пункту Південне в четвер, 18 березня, унаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків загинув український військовослужбовець. Про втрати серед українських військових повідомило на своїй Facebook-сторінці оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Як зазначається у повідомленні, бойовики вели обстріл позицій українських військових з артилерійського озброєння та автоматичної зброї. Населений пункт Південне Донецької області розташований у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". "В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не вдалося", - йдеться в повідомленні. На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

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Нагадаємо, з літа минулого року на лінії розмежування на Донбасі діє режим припинення вогню. Днями керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що за час дії режиму втрати серед військовослужбовців "стали в рази менше". Утім, за його словами, за останні місяці збройні провокації з боку бойовиків "критично збільшувалися". Як зазначив Єрмак, Україна втратила за останні місяці понад 10 військових, ще кілька десятків отримали поранення.

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