 На Донбасі 10 березня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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На Донбасі 10 березня загинув український військовий

Український військовослужбовець загинув біля Старогнатівки внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Напередодні бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, кажуть у ООС.

На Донбасі 10 березня загинув український військовий

На Донбасі 10 березня загинув український військовий

Український військовослужбовець загинув у середу, 10 березня, внаслідок обстрілів бойовиків ОРДЛО біля населеного пункту Старогнатівка Донецької області.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося", - повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook у четвер, 11 березня.

Крім того, йдеться у повідомленні, бойовики обстріляли позиції українських військових з боку селищ Південне і Троїцьке, неподалік Авдіївки, Водяного, Ломакіного, Красногорівки і Мар'їнки. Загалом упродовж середи бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали українських військових з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, кажуть у пресслужбі ООС.

Нагадаємо, з літа минулого року на лінії розмежування на Донбасі діє режим припинення вогню. Днями керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що втрати серед військовослужбовців за час дії режиму "стали в рази менше". Утім, за його словами, за останні місяці збройні провокації з боку бойовиків "критично збільшувалися". Як зазначив Єрмака, Україна втратила за останні місяці 11 військових, ще кілька десятків отримали поранення.

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