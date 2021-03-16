 На Донбасі 19 березня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Новини

На Донбасі 19 березня загинув український військовий

Як і днем раніше, цієї п'ятниці на Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув український військовий.

Українські військові поблизу Водяного на Донбасі

Українські військові поблизу Водяного на Донбасі

На Донбасі в п'ятницю, 19 березня, внаслідок обстрілу поблизу Водяного загинув український військовослужбовець. Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного командування "Схід" у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

При цьому українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь. Також у пресслужбі зазначили, що повідомили про дії супротивника представникам Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) через українську сторону Спільного центру контролю та координації (СЦКК) питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Загибель бійця ЗСУ днем раніше

Нагадаємо, що в четвер, 18 березня, повідомлялося про загибель бійця Збройних сил України (ЗСУ) у районі Південного на Донбасі. Тоді про втрати серед особистого складу повідомило на своїй сторінці у Facebook оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Попри спроби надати медичну допомогу життя військового врятувати не вдалося. Як зазначили у пресслужбі, у цьому випадку супротивник також обстрілював позиції українських військових з артилерійського озброєння та автоматичної зброї.

Збільшення "збройних провокацій" на Донбасі

З літа минулого року на лінії розмежування на Донбасі діє режим припинення вогню. Днями керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що за цей час втрати серед військовослужбовців "стали в рази менше".

Водночас, за його словами, за останні місяці збройні провокації з боку бойовиків на Донбасі "критично збільшувалися". Як зазначив Єрмак, Україна втратила за останні місяці понад 10 військових, ще кілька десятків отримали поранення.

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