На Донбасі 12 вересня загинув український військовий

Унаслідок обстрілів проросійськими сепаратистами позицій ЗСУ загинув один український військовий, повідомили в штабі ООС.
Пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив про загибель у неділю, 12 вересня, одного українського військовослужбовця на Донбасі. Згідно з оприлюдненим на Facebook-сторінці повідомленням, з початку доби було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку озброєних загонів проросійських сепаратистів.
Обстріли фіксувалися поблизу населеного пункту Нью-Йорк, в напрямку Невельського і неподалік Верхньоторецького. Обстріли українських позицій велися з автоматичних станкових гранатометів, протитанкового ракетного комплексу й стрілецької зброї, додали в штабі.
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"У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - ідеться в повідомленні.
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