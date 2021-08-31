 На Донбасі 12 вересня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

На Донбасі 12 вересня загинув український військовий

Унаслідок обстрілів проросійськими сепаратистами позицій ЗСУ загинув один український військовий, повідомили в штабі ООС.

Війна на Донбасі

Пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив про загибель у неділю, 12 вересня, одного українського військовослужбовця на Донбасі. Згідно з оприлюдненим на Facebook-сторінці повідомленням, з початку доби було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку озброєних загонів проросійських сепаратистів.

Обстріли фіксувалися поблизу населеного пункту Нью-Йорк, в напрямку Невельського і неподалік Верхньоторецького. Обстріли українських позицій велися з автоматичних станкових гранатометів, протитанкового ракетного комплексу й стрілецької зброї, додали в штабі.

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"У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель 11 вересня двох та поранення дев'ятьох інших українських вояків у зоні конфлікту на Донбасі.

Як повідомлялося 6 вересня, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста,  за час конфлікту на Донбасі зниклими безвісти вважаються 811 осіб.

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