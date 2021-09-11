Зеленський підписав указ про соцзахист ветеранів та сімей загиблих на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи забезпечення соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих військовослужбовців. Відповідне повідомлення поширила в суботу, 11 вересня, пресслужба президента.

"Цим указом глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо соціального захисту згаданих категорій громадян, зокрема передбачивши у проєкті державного бюджету України на 2022 рік видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення", - зазначається в повідомленні.

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Зокрема, це стосуватиметься осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з-поміж сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих у результаті поранення, одержаного під час участі в АТО, осіб з інвалідністю I-II груп, отриманої в результаті участі в АТО, внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії.

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Також соцгарантії стосуватимуться сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого на території цих держав під час конфліктів та осіб з інвалідністю I-II груп з-поміж УБД на території інших держав.

Житло для сімей Небесної сотні

Крім того, допомога поширюватиметься на сім'ї загиблих учасників Революції гідності, а також родин тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь в Революції гідності, і осіб з інвалідністю I-II груп, отриманої в результаті подій під час Революції гідності, йдеться в повідомленні.

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Зеленський також звернув увагу уряду на необхідність затвердити державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на період до 2025 року. Окремо президент доручив Кабміну забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

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