МЗС відкидає звинувачення Польщі у дискримінації поляків в Україні

У міністерстві закордонних справ України (МЗС) відкидають твердження про нібито "дискримінацію" поляків в Україні й закликали Польщу утриматися від подібних заяв. Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" в суботу, 30 жовтня, так речник українського відомства Олег Ніколенко відреагував на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про те, що "поляки в Україні зазнають дискримінації з точки зору свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою і свободи слова".

"Використання подібних тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є, щонайменше, некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України і Польщі", - відзначив Ніколенко.

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В українському МЗС здивовані тим, що заява польської сторони пролунала на наступний день після засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі та польської меншини в Україні, на якому сторони підтвердили взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу.

Дискримінація поляків в Україні?

28 жовтня на засіданні парламентської комісії зі зв'язків із поляками за кордоном Шимон Шинковський вель Сенк виступив із доповіддю про становище поляків в Україні, інформує видання Dziennik. Він заявив, що "становище поляків в Україні змінюється в гірший бік". Причиною цього, за словами Шинковського вель Сенка, є об'єктивні фактори: соціально-економічна ситуація, яка спонукає людей польського походження залишати Україну, а також висока смертність від коронавірусу в Україні, яка негативно впливає на польську меншину.

Серед "суб'єктивних факторів" погіршення становища поляків в Україні Шинковський вель Сенк відзначив закон про мову, прославлення людей, пов'язаних із Волинською трагедією, та призупинення ексгумації польських жертв Другої світової війни.

До того ж заступник очільника МЗС Польщі вважає, що негативно на поляків впливає відстутність регламентованих відносин між державою та римо-католицькою церквою в Україні. Усі ці проблеми, як додав чиновник, польська сторона порушувала на перемовинах з МЗС України.