Facebook оштрафували на 14 мільйонів доларів за дискримінацію

Американську компанію Facebook оштрафували на 14 мільйонів доларів за позовом міністерства юстиції США через дискримінаційну політику під час прийому співробітників на роботу. Про це йдеться у повідомленні, поширеному у вівторок, 19 жовтня, на офіційному сайті відомства.

Компанія Facebook повинна виплатити цивільний штраф у розмірі 4,75 мільйона доларів і близько 9,5 мільйона доларів постраждалим від дискримінації.

Перевага іноземцям перед громадянами США

У мін'юсті країни стверджують, що щонайменше з 1 січня 2018 року по 18 вересня 2019 року Facebook при прийомі на певні посади дискримінував американських громадян і подекуди наймав лише іноземців із тимчасовими візами.

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Як уточнює агенція AP, йдеться про так звані візи H-1B, які широко використовують програмісти та інші співробітники великих американських технологічних компаній. Критики цієї практики стверджують, що іноземні громадяни працюють за нижчу заробітну плату, ніж громадяни США. Технічні компанії своєю чергою апелюють до того, що звертаються до іноземних громадян, тому що їм бракує кваліфікованого персоналу серед громадян США.

Найбільший штраф за дискримінацію

Facebook зобов'язали почати навчання своїх співробітників вимогам протидії дискримінації відповідно до американського закону про імміграцію та громадянство. Також соцмережа повинні давати більше реклами про свої вакансії, аби на них могли претендувати й американські громадяни. У мін'юсті США зазначають, що це найбільший штраф за всю 35-річну історію існування положення про заборону дискримінації у згаданому законі.