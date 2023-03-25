МЗС України відреагувало на звіт ООН про страти полонених РФ

У міністерстві закордонних справ України заявили, що взяли до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні. Водночас там вважають неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії.

Міністерство закордонних справ України ввечері п'ятниці, 24 березня, відреагувало на презентацію Моніторинговою місією ООН в Україні нових доповідей, зокрема щодо поводження з військовополоненими. У ній місія, серед іншого, повідомила про нібито випадки страт до 25 військових РФ та тих осіб, які припинили участь у воєнних діях, вчинені Збройними силами України.

"Вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як зрівняння жертви та агресора", - заявили в українському МЗС.

Читайте також: Комісія ООН знайшла докази воєнних злочинів, але не геноциду в Україні

Омбудсмен здивований звітом ООН щодо поводження з російськими полоненими

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він здивований доповіддю щодо поводження з військовополоненими.

"Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими", - написав Лубінець у Facebook.

Він додав, що йому хотілося б почути "беззаперечні факти та аргументи", на яких ґрунтуються висновки місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони.

ООН повідомила про катування російських полонених

У новому звіті Моніторингової місії ООН в Україні йдеться не лише про страти російських військовополонених, а й про випадки катувань та жорстокого поводження.

"Військовополонених били, стріляли в ноги, завдавали поранень кінцівок ножами, катували електричним струмом, погрожували сексуальним насильством або смертю, в тому числі проводячи імітації страти", - заявила Богнер під час презентації.

Вона додала, що майже половина з 229 опитаних російських військовополонених розповіли про катування або жорстоке поводження з боку військовослужбовців Збройних сил України та СБУ, а також, меншою мірою, співробітників пенітенціарних установ.

Крім того, у іншому звіті щодо загальної ситуації з правами людини в Україні місія ООН повідомила про 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних, вчинених українськими силовими структурами.

За даними місії, із 73 опитаних жертв 53 відсотки зазнали катувань або жорстокого поводження з боку представників Збройних сил та правоохоронних органів України.

Читайте також: Правозахисник: Для підтвердження геноциду РФ щодо українців потрібно більше доказів