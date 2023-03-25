МЗС України відреагувало на звіт ООН про страти полонених РФ
Анастасія Шепелева
3 год. тому
У міністерстві закордонних справ України заявили, що взяли до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні. Водночас там вважають неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії.
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Міністерство закордонних справ України ввечері п'ятниці, 24 березня, відреагувало на презентацію Моніторинговою місією ООН в Україні нових доповідей, зокрема щодо поводження з військовополоненими. У ній місія, серед іншого, повідомила про нібито випадки страт до 25 військових РФ та тих осіб, які припинили участь у воєнних діях, вчинені Збройними силами України.
"Вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як зрівняння жертви та агресора", - заявили в українському МЗС.
Омбудсмен здивований звітом ООН щодо поводження з російськими полоненими
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він здивований доповіддю щодо поводження з військовополоненими.
"Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими", - написав Лубінець у Facebook.
Він додав, що йому хотілося б почути "беззаперечні факти та аргументи", на яких ґрунтуються висновки місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони.
ООН повідомила про катування російських полонених
У новому звіті Моніторингової місії ООН в Україні йдеться не лише про страти російських військовополонених, а й про випадки катувань та жорстокого поводження.
"Військовополонених били, стріляли в ноги, завдавали поранень кінцівок ножами, катували електричним струмом, погрожували сексуальним насильством або смертю, в тому числі проводячи імітації страти", - заявила Богнер під час презентації.
Вона додала, що майже половина з 229 опитаних російських військовополонених розповіли про катування або жорстоке поводження з боку військовослужбовців Збройних сил України та СБУ, а також, меншою мірою, співробітників пенітенціарних установ.
Крім того, у іншому звіті щодо загальної ситуації з правами людини в Україні місія ООН повідомила про 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних, вчинених українськими силовими структурами.
За даними місії, із 73 опитаних жертв 53 відсотки зазнали катувань або жорстокого поводження з боку представників Збройних сил та правоохоронних органів України.