Комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні

Експерти міжнародної слідчої комісії ООН зафіксували численні воєнні злочини та порушення гуманітарного права в Україні, втім не знайшли доказів геноциду.

Російська влада відповідальна за порушення міжнародного гуманітарного права, а також численні воєнні злочини, йдеться у звіті міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, оприлюдненому у четвер, 16 березня. Втім, за словами голови комісії, норвезького судді Еріка Мьосе, за майже рік роботи комісія не знайшла істотних доказів вчинення геноциду проти українського народу.

"Ми відзначили, що є деякі аспекти, які можуть спричинити питання щодо цього злочину, - зазначив Мьосе, який у 2003-2007 роках очолював Міжнародний трибунал щодо Руанди. - Але ми ще не зробили жодного висновку".

У висновках комісії йдеться, що серед переліку воєнних злочинів, які вчинила РФ – напади на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

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"Російські збройні сили здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню, та не вживаючи необхідних запобіжних заходів. Ці атаки були невибірковими та непропорційними у порушення міжнародного гуманітарного права", - дійшли висновку експерти комісії.

На їхню думку, таке використання вибухової зброї в населених пунктах було однією з основних причин жертв серед цивільного населення. "Комісія була вражена масштабами руйнувань, які вона побачила під час своїх візитів", - наголошується у звіті.

Окрім того, на думку експертів комісії, серійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності, і це питання вимагає подальшого розслідування.

Також комісія встановила систематичність повсюдного незаконного позбавлення волі на територіях, підконтрольних військам РФ, чоловіків, жінок та дітей. "Ув'язнення та утримання під вартою у спеціальних установах по всій Україні та в Російській Федерації супроводжувалося послідовним застосуванням тортур російською владою до певних категорій осіб", - йдеться у звіті комісії. Численні випадки тортур людей у місцях незаконного позбавлення волі, наголошується у звіті, теж може становити злочини проти людяності і потребує подальшого розслідування.

Комісія зафіксувала невелику кількість порушень з боку ЗСУ

Між тим, під час своєї роботи комісія задокументувала невелику кількість порушень, скоєних українськими військовими. Серед них - ймовірні невибіркові атаки та два випадки, що кваліфікуються як воєнні злочини, "коли по російським військовополоненим стріляли, їх було поранено та піддано тортурам".

У висновку комісія ООН рекомендувала розслідувати всі порушення й злочини та притягнути винних до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівні. "Вона (комісія - Ред.) закликає до застосування комплексного підходу до питання притягнення до відповідальності, що включає як кримінальну відповідальність, так і право жертв на встановлення істини, репарації та неповторення", - наголошується у звіті.

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