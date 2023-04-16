МВС ФРН отримало 337 заяв про воєнні злочини в Україні

Інформація про скоєння ймовірних воєнних злочинів у Україні надходила як від українських біженців у ФРН, так і від німецьких громад, кажуть у МВС ФРН.

Станом на середину квітня Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) отримало 337 повідомлень про ймовірні воєнні злочини в Україні. Така інформація надходила, зокрема, від українських біженців і від жителів ФРН, ідеться у відповіді міністерства внутрішніх справ Німеччини на запит депутата Бундестагу Ґюнтера Крінґса (Günter Krings), витяги з якої оприлюднила в неділю, 16 квітня, інформагенція dpa.

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Крім того, як зазначається в відповіді на запит, BKA надає технічну підтримку українським слідчим, закуповуючи і надаючи матеріали для криміналістичної роботи. У 2022 році BKA закупило таке обладнання на понад 11,5 мільйона євро, відзвітували у відомстві.

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Нагадаємо, днями заступниця голови німецького Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) заявила, що відео, на якому, ймовірно, росіяни обезголовлюють полоненого українського військового, є ще одним доказом жорстокості Росії, а скоєне - "жорстоким воєнним злочином".

Також наприкінці березня цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив з нагоди перших роковин визволення міста Буча від російських окупантів на важливості притягнення до відповідальності причетних до російських воєнних злочинів.

Німеччина збирає докази скоєння воєнних злочинів в Україні

Німеччина розслідує випадки скоєння воєнних злочинів в Україні. У червні 2022 року Бундестаг ухвалив зміни до бюджету федерального міністерства юстиції з метою профінансувати кадрове розширення, необхідне для масштабної роботи над розслідуванням можливих воєнних злочинів російської армії в Україні. Передбачалося, що в офісі федерального генпрокурора буде створено два нових відділи, які займатимуться виключно цим питанням.

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