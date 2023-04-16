  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
МВС ФРН отримало 337 повідомлень про ймовірні воєнні злочини в Україні
МВС ФРН отримало 337 повідомлень про ймовірні воєнні злочини в УкраїніФото: Carol Guzy/ZUMA/dpa/picture alliance
Закон і правоНімеччина

МВС ФРН отримало 337 заяв про воєнні злочини в Україні

Валерій Сааков
2 год. тому

Інформація про скоєння ймовірних воєнних злочинів у Україні надходила як від українських біженців у ФРН, так і від німецьких громад, кажуть у МВС ФРН.

https://p.dw.com/p/4QAJE

Станом на середину квітня Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) отримало 337 повідомлень про ймовірні воєнні злочини в Україні. Така інформація надходила, зокрема, від українських біженців і від жителів ФРН, ідеться у відповіді міністерства внутрішніх справ Німеччини на запит депутата Бундестагу Ґюнтера Крінґса (Günter Krings), витяги з якої оприлюднила в неділю, 16 квітня, інформагенція dpa.

Читайте також: Що може стати надійними доказами злочинів армії РФ в Україні

Крім того, як зазначається в відповіді на запит, BKA надає технічну підтримку українським слідчим, закуповуючи і надаючи матеріали для криміналістичної роботи. У 2022 році BKA закупило таке обладнання на понад 11,5 мільйона євро, відзвітували у відомстві.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи може Путін постати перед судом у ФРН чи Гаазі?

Нагадаємо, днями заступниця голови німецького Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) заявила, що відео, на якому, ймовірно, росіяни обезголовлюють полоненого українського військового, є ще одним доказом жорстокості Росії, а скоєне - "жорстоким воєнним злочином".

Також наприкінці березня цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив з нагоди перших роковин визволення міста Буча від російських окупантів на важливості притягнення до відповідальності причетних до російських воєнних злочинів.

Німеччина збирає докази скоєння воєнних злочинів в Україні

Німеччина розслідує випадки скоєння воєнних злочинів в Україні. У червні 2022 року Бундестаг ухвалив зміни до бюджету федерального міністерства юстиції з метою профінансувати кадрове розширення, необхідне для масштабної роботи над розслідуванням можливих воєнних злочинів російської армії в Україні. Передбачалося, що в офісі федерального генпрокурора буде створено два нових відділи, які займатимуться виключно цим питанням.

Читайте також: У Німеччині можуть судити росіян за воєнні злочини в Україні - глава мін'юсту ФРН

Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Очільник "департаменту війни" Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов

Офіс генпрокурора про тонкощі розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Офіс генпрокурора про тонкощі розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Спеціальний департамент в Офісі генпрокурора курує вже понад 70 тисяч справ про воєнні злочини армії РФ. Його керівник Юрій Бєлоусов розповів DW про особливості розслідування, а також про докази ймовірного геноциду.
Конфлікти9 березня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного удару військ РФ по Слов'янську

Внаслідок удару по Слов'янську загинули 15 людей - Кириленко

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Розбомблена лікарня в Маріуполі

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Політика15 квітня 2023 р.
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС

Німеччина закриває АЕС

Політика15 квітня 2023 р.
Затримання підозрюваного у витоку даних в США Джека Т.

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Злочинність14 квітня 2023 р.
На українських номерах у Німеччині більше року їздити не дозволять

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Автомобілі та мобільність14 квітня 2023 р.
external

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Конфлікти14 квітня 2023 р.01:25 хв.
Найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті (символічне фото)

"Обезголовлювання полонених я бачив лише в ІД й "Аль-Каїді"

"Обезголовлювання полонених я бачив лише в ІД й "Аль-Каїді"

Конфлікти14 квітня 2023 р.
На головну сторінку