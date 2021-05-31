МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на все літо
Віктор Ляшко повідомив про плани продовження карантинних обмежень на літній період. Залишити планують основні обмеження - зокрема, носіння масок.
Вимірювання температури тіла в одній з харківських поліклінік
Міністерство охорони здоров'я України запропонує Кабміну продовжити карантин на літній період зі збереженням основних обмежень, повідомив глава відомства Віктор Ляшко у середу, 9 червня, під час засідання уряду.
"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період. Ми маємо залишити основні обмеження, зокрема обов'язковість масок у громадських будівлях, транспорті, а також дотримання дистанції та не забувати про гігієну рук", - зауважив міністр. За його слвоами, якщо ситуація із інфікуванням коронавірусом погіршуватиметься, то уряд оперативно реагуватиме і запроваджуватиме "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".
МОЗ очікує "зеленого" рівня епіднебезпеки влітку
Ляшко зауважив, що МОЗ уже розробило пропозиції щодо моделі "зеленого" рівня епіднебезпеки, яка дасть більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу і подорожей. "Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток", - сказав міністр.
Віктор Ляшко також наголосив, що МОЗ України очікує збереження "зеленого" рівня епіднебезпеки на всій території України на літній період, що може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС. Міністр додав, що частка позитивних результатів тестувань на коронавірус в Україні вперше у 2020-2021 роках відповідає рекомендаціям ВООЗ і становить менше п'яти відсотків.
Нагадаємо, починаючи з 8 червня в Україні ще більше послаблено карантинні обмеження, зокрема, проведення масових заходів дозволено за умови перебування однієї людини на чотири квадратних метри площі будівлі, території або наповненості залів не більше двох третин місць. Крім цього, згідно з рішенням уряду, обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, проведеного не більше ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.