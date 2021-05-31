МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на все літо

Міністерство охорони здоров'я України запропонує Кабміну продовжити карантин на літній період зі збереженням основних обмежень, повідомив глава відомства Віктор Ляшко у середу, 9 червня, під час засідання уряду.

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період. Ми маємо залишити основні обмеження, зокрема обов'язковість масок у громадських будівлях, транспорті, а також дотримання дистанції та не забувати про гігієну рук", - зауважив міністр. За його слвоами, якщо ситуація із інфікуванням коронавірусом погіршуватиметься, то уряд оперативно реагуватиме і запроваджуватиме "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

МОЗ очікує "зеленого" рівня епіднебезпеки влітку

Ляшко зауважив, що МОЗ уже розробило пропозиції щодо моделі "зеленого" рівня епіднебезпеки, яка дасть більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу і подорожей. "Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток", - сказав міністр.

Віктор Ляшко також наголосив, що МОЗ України очікує збереження "зеленого" рівня епіднебезпеки на всій території України на літній період, що може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС. Міністр додав, що частка позитивних результатів тестувань на коронавірус в Україні вперше у 2020-2021 роках відповідає рекомендаціям ВООЗ і становить менше п'яти відсотків.

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Нагадаємо, починаючи з 8 червня в Україні ще більше послаблено карантинні обмеження, зокрема, проведення масових заходів дозволено за умови перебування однієї людини на чотири квадратних метри площі будівлі, території або наповненості залів не більше двох третин місць. Крім цього, згідно з рішенням уряду, обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, проведеного не більше ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Наприкінці квітня Кабінет Міністрів України продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації і адаптивний карантин, який враховує епідеміологічну ситуацію в окремих регіонах. В Україні станом на 9 червня всі області перейшли в "зелену" зону карантину.