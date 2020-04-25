МОЗ ініціює зміни до медичної реформи після критики Зеленського

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України ініціює внесення змін до системи медичних гарантій, яка запроваджувалась в межах другого етапу медичної реформи. Про це у вівторок, 5 квітня, під час брифінгу у Києві заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, другий етап реформи не провіщає "нічого доброго" ні для медиків, ні для пацієнтів, і може призвести до закриття 332 лікарень.

"МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, якими буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримають фінансування з державного бюджету не менше, ніж у 2019 році", - заявив Степанов.

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Міністр заявив, що за рахунок державних медичних гарантій будуть безкоштовно фінансуватися невідкладна допомога, лікування інсультів, інфарктів та COVID-19.

11 мільярдів на зарплати у медицині

Також Степанов заявив, що МОЗ хоче збільшити заробітну плату для 435 тисяч медичних працівників не менше, ніж на 50 відсотків. Втім, для цього держава має додатково виділити 11 мільярдів гривень.

"Ми будемо звертатися до уряду і потім до Верховної Ради щодо змін до державного бюджету", - наголосив Степанов.

Він повідомив, що з 11 травня МОЗ розпочне експертизу медичної інфраструктури в країні та розробку нових державних стандартів "із залученням вчених і провідних фахівців галузі".

"Після цього на основі цих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими здійснюватиметься фінансування галузі в 2021 році", - сказав він.

Зеленськийназиває медичну реформу "диверсією"

Напередодні, 4 травня, у своєму відеозверненні президент України розкритикував другий етап медичної реформи. Він закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України внести відповідні пропозиції для того, аби це була "реформа, а не диверсія".

Водночас колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що анонсоване відомством "покращення реформи" є "боягузливим кроком у минуле". Вона додала, що таким чином Степанов і Зеленський захищають свої власні політичні інтереси, а реформу розглядають як ризик напередодні місцевих виборів восени цього року.