Молоко чи альтернатива? Що рекомендують німецькі експерти

На полицях продовольчих магазинів альтернативою класичним молочним продуктам уже давно є продукти рослинного походження. Мигдалеве, соєве, кокосове, вівсяне, рисове молоко… Але наскільки така альтернатива молоку корисна?

Німецьке товариство харчування (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) вирішило порівняти корисні властивості молочних та альтернативних продуктів та дати свої рекомендації.

Німецькі експерти порівняли молочні продукти та альтернативи

Німецьке товариство харчування рекомендує пити коров'яче молоко та включати до свого денного раціону продукти молочного походження: м'який і твердий сири тощо. У цих продуктах містяться корисні речовини та вітаміни: кальцій, йод, вітаміни B2 та B12. Крім того, як показують епідеміологічні дослідження, вживання молока та молочних продуктів знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, гіпертонії, діабету другого типу, а також інсульту. Німецьке товариство харчування рекомендує щодня включати до свого раціону молочні продукти. Для дорослих - дві порції. Одна порція, наприклад, може бути склянкою молока, йогуртом або шматком сиру.

У яких випадках варто переходити на альтернативні продукти? Німецькі експерти зазначають, що збільшення частки молочних продуктів рослинного походження сприятливо позначається на довкіллі, зменшуючи екологічний слід, який ми залишаємо. Проте брак досліджень їхньої користі не дозволяє експертам Німецького товариства харчування зробити загальні висновки щодо користі альтернативних молочних продуктів для здоров'я людини. Але точно продукти рослинного походження не можна прирівнювати до молока.

Якщо людина п'є менше від належної кількості або зовсім відмовилася від коров'ячого молока, то важливо стежити за збалансованістю харчування, щоб організм отримував достатню кількість кальцію та йоду. При переході на вегетаріанство або веганство важливо ще стежити за рівнем вітамінів B2 і B12. При відмові від молока або зменшенні його кількості в раціоні експерти рекомендують задуматися про продукти, які допоможуть поповнити брак необхідних елементів.

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Молоко тваринного та рослинного походження. Як їх оцінюють вчені?

Тоді як молоко та похідні від нього продукти значною мірою забезпечують організм кальцієм, йодом, вітамінами B2 та B12, ці поживні речовини навряд чи містяться в рослинних альтернативах молока без збагачення. Склад поживних речовин рослинних напоїв суттєво відрізняється не лише від коров'ячого молока, а й в залежності від напою. Залежно від сировини та добавок, як-от масла та цукру, енергетичний вміст та пропорції поживних речовин, що забезпечують енергію, сильно відрізняються. Вміст вуглеводів і цукру в молоці, зробленому з бобових, горіхів та насіння, зазвичай нижчий, ніж у коров'ячому молоці. Напої зі злаків містять більше вуглеводів. Вміст протеїну в альтернативних молочних продуктах зазвичай нижчий, ніж у молоці тваринного походження.

Продукти з бобових, особливо з сої, часто схожі з коров'ячим молоком, наприклад, за вмістом білка. Вміст жиру в альтернативах сильно відрізняється. Рослинні напої, зроблені з насіння та горіхів, містять більше ненасичених жирних кислот, ніж коров'яче молоко. На відміну від коров'ячого, альтернативи не містять холестерину. Крім того, замінники молока іноді містять корисну для здоров'я клітковину.

Проте німецькі експерти переконані, що часткова заміна чи повна відмова від молочних продуктів тваринного походження може призвести до дефіциту поживних речовин. Тому важливо розглядати весь раціон у комплексі.

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