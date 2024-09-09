Дедалі більше німців - за заборону на продаж алкоголю молоді

У Німеччині зростає схвалення ідеї про заборону продажу алкоголю неповнолітнім. Опитування засвідчують, що більшість німців відкидають нинішні правила, які дозволяють купувати алкоголь раніше 18 років.

Сьогодні молодь у Німеччині може вживати спиртні напої, такі як пиво, сухе або ігристе вино, вже з 14 років. Є лише одна умова - має бути присутнім один із батьків або опікун. З 16 років молоді люди вже можуть самостійно купувати спиртне, за винятком міцних напоїв. Така ситуація насторожує німецьких лікарів, які попереджають: що раніше людина починає вживати алкоголь, то більший ризик алкогольної залежності.

Влітку цього року міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) виступив із пропозицією змінити правила, які регулюють споживання спиртних напоїв молоддю, що викликало в країні велику дискусію. Як засвідчує актуальне опитування, результати якого було оприлюднено 5 вересня, кількість прихильників цієї ідеї явно зростає.

У суспільстві зростає схвалення ідеї міністра охорони здоров'я

Німецький онкологічний науково-дослідний центр (DKFZ) у Гейдельберзі в липні 2024 року провів чергове опитування (останні проводились у 2023 та 2022 роках). Респондентів запитували, чи підтримують вони продаж алкоголю особам молодше 18 років. Опитування мало репрезентативний характер.

Майже дві третини його учасників (72 відсотки) висловилися за обмеження на продаж алкоголю підліткам та за загальний єдиний віковий ценз - 18 років, як повідомив DKFZ. Ця частка за останній рік зросла - у 2023 році лише 63 відсотки виступали за таке обмеження. Причому такі настрої спостерігаються в німецькому суспільстві загалом, незалежно від політичної приналежності.

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Німецькі лікарі вимагають заборонити продаж алкоголю особам молодше 18 років

Німецький онкологічний науково-дослідний центр вимагає від німецького уряду змінити чинні правила та заборонити продаж та вживання алкогольних напоїв особам віком до 18 років. Уте Монз (Ute Mons), експертка DKFZ, наголошує, що "вже невелика кількість алкоголю шкодить здоров'ю, а в молодому віці алкоголь викликає довгострокові наслідки у розвитку мозку. Тому підліткам не слід вживати алкоголь".

Крім втрати концентрації та порушеннями соціалізації німецькі лікарі зараховують до ризиків від вживання алкоголю розвиток онкологічних, серцево-судинних, інфекційних захворювань та проблем із печінкою. Попри превентивну роботу та інформування про шкоду алкоголю, у Німеччині майже третина молоді віком від 12 до 17 років вживають спиртне. А у віці старше 16 років майже кожен десятий неповнолітній вживає спиртні напої щодня і навіть більше одного разу.