Молдова заплатила 75 мільйонів доларів боргу "Газпрому"

Молдова виплатила російському газовому монополісту "Газпром" 75 мільйонів доларів поточної заборгованості за спожитий природний газ, повідомив голова правління акціонерного товариства "Молдовагаз" Вадим Чебан на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 26 листопада.

Раніше парламент Молдови схвалив, а президентка країни Майя Санду промульгувала закон зі змінами до бюджету країни на 2021 рік, який передбачав таке екстрене виділення коштів. Як зазначив міністр фінансів країни Дмитро Будянський, пояснюючи таку терміновість, "Молдова перебуває під загрозою припинення постачання газу".

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"Газпром" мав намір припинити постачання газу Молдові

Проблеми з оплатою газу за жовтень і частину листопада 2021 року в Молдови виникли через зміну тарифів у країні. Так, як пояснював Чебан, у жовтні в країні ще діяв тариф, за яким споживачі сплачували за ціною 150 доларів за тисячу кубометрів. Країна при цьому закуповувала газ за тимчасовим контрактом по 790 доларів за тисячу кубометрів. Голова правління АТ "Молдовагаз" тоді наголосив, що проблема невідповідності ціни тарифу та імпорту відома як урядові в Кишиневі, так і "Газпрому".

Російський газовий монополіст у відповідь пригрозив призупиненням постачання газу вже з 24 листопада. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - зазначив тоді офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

За його словами, важливим пунктом двостороннього контракту, підписаного "практично на умовах молдовської сторони", була вчасна виплата ста відсотків поточних платежів за газ.

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Ціна для молдавських споживачів зросла у 2,4 раза

У жовтні "Газпром" і "Молдовагаз" підписали контракт терміном на п'ять років на основі формули ціни на газ, запропонованої Кишиневом - 450 доларів за тисячу кубометрів. Для споживачів тариф на блакитне паливо підвищився у 2,4 раза.

Термін дії попереднього контракту сплив 30 вересня, тож весь жовтень Молдова закуповувала газ за підвищеною ціною в 790 доларів за тисячу кубометрів, що на 44 відсотки більше, ніж раніше. Водночас "Газпром" скоротив обсяги поставок на третину, вимагаючи сплатити борги попередніх років, які сягають 709 мільйонів доларів.

Через нестачу блакитного палива Молдова оголосила режим надзвичайного стану до 22 листопада. Країна здійснювала короткотермінові закупки газу в України та Польщі. Водночас уряд країни поскаржився на політичний тиск з боку Росії і заручився підтримкою ЄС, який виділив Молдові 60 мільйонів євро допомоги та заявив, що вбачає у газовій кризі у Молдові геополітичний тиск з боку Москви.