"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Російська корпорація "Газпром" увечері понеділка, 22 листопада, повідомила про можливе призупинення поставок газу до Молдови через дві доби у разі відсутність вчасної оплати. Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс".

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада цього року. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдовську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - зазначив Купріянов.

За його словами, важливим пунктом двостороннього контракту, підписаного "практично на умовах молдовської сторони", була вчасна виплата ста відсотків поточних платежів за газ.

"Молдовагаз" запевняє, що виконає зобов'язання

Натомість у компанії "Молдовагаз" у відповідь на попередження зазначили, що виконають зобов'язання за контрактом та не допустять зупинки постачання газу.

"Ідеться про оплату споживання за жовтень і половину оплати за листопад. У нас виник особливий розрив, оскільки у жовтні був чинним старий тариф, виходячи з ціни 150 доларів за тисячу кубометрів. А ми закуповували по 800 доларів", - пояснив голова правління "Молдовагазу" Вадим Чебан.

Читайте також: Газова суперечка Молдови й Росії: помста й за участь у "Кримській платформі"?

За його словами, з 1 листопада тариф підвищився, "нині компанія отримує лише гроші за жовтень, а ціна імпорту була в рази вищою за тариф".

Чебан наголосив, що проблема невідповідності ціни тарифу та імпорту відома як урядові в Кишиневі, так і "Газпрому". Над її розв'язанням вже працюють, платежі буде здійснено, пообіцяв Чебан.

Новий контракт Молдови та "Газпрому"

Нагадаємо, що у жовтні цього року "Газпром" і "Молдовагаз" продовжили контракт терміном на п'ять років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом - 450 доларів за тисячу кубометрів. Термін дії попереднього контракту сплив 30 вересня, тож весь жовтень Молдова закуповувала газ за підвищеною ціною в 790 доларів за тисячу кубометрів, що на 44 відсотки більше, ніж раніше. Водночас "Газпром" скоротив обсяги поставок на третину, вимагаючи сплатити борги попередніх років, які сягають 709 мільйонів доларів.

Через нестачу блакитного палива Молдова оголосила режим надзвичайного стану до 22 листопада. Країна здійснювала короткотермінові закупки газу в України та Польщі. Водночас уряд країни поскаржився на політичний тиск з боку Росії і заручився підтримкою ЄС, який виділив Молдові 60 мільйонів євро допомоги та заявив, що вбачає у газовій кризі у Молдові геополітичний тиск з боку Москви.