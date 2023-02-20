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Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску Фото: European Union
ПолітикаМолдова

Молдова закликає ЄС до санкцій проти проросійських олігархів

Ксенія Польська
1 год. тому

Глава МЗС Молдови прибув до Брюсселя, щоб обговорити зі своїми колегами в Євросоюзі запровадження санкцій щодо проросійських політиків та олігархів, які "ведуть гібридну війну з Молдовою".

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Кишинів домагається запровадження санкцій Європейського Союзу щодо "корумпованих олігархів та політиків, які разом із Росією намагаються дестабілізувати Молдову". Про це повідомив молдавський міністр закордонних справ Ніку Попеску у кулуарах Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у понеділок, 20 лютого.

За його словами, штрафні заходи мають на увазі заморожування активів та заборону на видачу віз. У такий спосіб молдавська влада сподівається обмежити можливість цих олігархів "вливати брудні гроші у внутрішню політику і платити протестуючим та потенційно небезпечним бандам за спроби повалити уряд", пояснив міністр.

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"Цілком очевидно, що ці корумповані політики працюють разом з Росією, отримують відкриту громадську підтримку від Росії та ведуть гібридну війну з Молдовою", - заявив Попеску. Він зазначив, що серед гібридних загроз для його країни - незаконне фінансування політичних партій, проплачені протести, кібератаки, фейкові повідомлення про бомби, маніпулювання постачанням енергоносіїв та цінами на них.

Імена обговорюваних політиків глава молдавського МЗС не назвав, але згадав, що вони втекли з Молдови, а один із них перебуває в Ізраїлі, а також що вони перебувають під санкціями США та Великобританії. Ці дві країни запровадили штрафні заходи проти молдавських олігархів Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, які втекли з Молдови у 2019 році через звинувачення у корупції.

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