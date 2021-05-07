Міжнародні організації вимагають 50 мільярдів доларів на вакцини

Керівники чотирьох міжнародних організацій вимагають від багатих країн виділення багатомільярдної допомоги на забезпечення вакцинами від коронавірусу держав, які не можуть собі дозволити придбати їх самостійно. Про це глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світової організації торгівлі (СОТ) та Світового банку написали у відкритому листі, опублікованому у вівторок, 1 травня.

У ньому зазначається, що для допомоги бідним країнам у подоланні пандемії COVID-19 потрібно загалом виділити близько 50 мільярдів доларів США. При цьому гроші мають піти не лише на вакцинацію, але й на тести та інші медичні товари, потрібні для боротьби з коронавірусом.

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Ризик нових мутацій коронавірусу

"Інвестиція у 50 мільярдів доларів США для завершення пандемії, ймовірно, найкраще витрачання державних коштів у наш час", - зазначається у листі, який оприлюднено незадовго до початку саміту Великої сімки, що відбудеться у Великобоританії 11-13 червня.

Керівники міжнародних організацій пояснюють важливість такого кроку тим, що незабезпеченість бідних країн вакцинами може полегшити виникнення та поширення нових варіантів коронавірусу. Аби уникнути цього, необхідні термінові фінансові внески та пожертви надлишкових доз вакцин, зазначається у листі.

ЮНІСЕФ також закликає багаті країни ділитися вакцинами

17 травня у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) заявили, що заможні країни світу можуть надати міжнародній ініціативі зі справедливого розподілу вакцин від коронавірусу COVAX понад 150 мільйонів доз препаратів проти COVID-19 без шкоди для власних програм з вакцинації населення.

Згідно з оприлюдненим ЮНІСЕФ дослідженням британської компанії Airfinity, країни Великої сімки (G7) та ЄС можуть допомогти пожвавити глобальну вакцинацію від коронавірусу, надавши COVAX по 20 відсотків своїх запасів на червень, липень та серпень. При цьому, за словами директорки фонду Генріетти Фор, це не завадить цим державам продовжити національні кампанії з вакцинації згідно з попередніми планами.