Новий мирний план: Індонезія пропонує "референдум" в Україні

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував "мирний план" для звершення війни Росії проти України.

Виступаючи в суботу, 3 червня, на азійському безпековому саміті "Діалог Шангрі-Ла", міністр представив план з кількох пунктів:

Припинення вогню "на нинішніх позиціях обох сторін конфлікту".

Створення демілітаризованої зони шляхом відведення військ на 15 кілометрів від передових позицій кожної зі сторін. Демілітаризована зона має перебувати під наглядом і контролем миротворчих сил, розгорнутих Організацією Об'єднаних Націй (ООН).

Проведення на окупованих РФ територіях України референдуму під егідою ООН - "щоб об'єктивно з'ясувати бажання більшості мешканців різних спірних районів".

Міністр попросив колег, які зібралися на оборонну зустріч в Сінгапурі, ухвалити декларацію, "яка закликала б Україну та Росію негайно розпочати переговори про мир", повідомляє агенція Reuters.

Різноманіття "мирних ініціатив"

У лютому своє бачення завершення війни Росії проти України представив Китай, хоча слово "війна" в ньому й не згадується. У травні лідер КНР Сі Цзіньпін відправив до Києва та Москви свого спеціального представника на переговори.

У квітні Папа Римський Франциск заявив, що бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України. Невдовзі Ватикан відправить посланця до Києва та Москви, щоби спробувати досягнути перемир'я між ними.

Пропозицію посередництва у потенційних переговорах між Україною та РФ неодноразово озвучував президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Щоправда, своїми неоднозначними заявами щодо війни він накликав хвилю обурення Заходу та звинувачення в повторенні тез "російської пропаганди".

У червні в Україну має приїхати африканська "мирна місія". Врегулювати "конфлікт" між Україною та Росією запропонували допомогти лідери шести країн Африки. Вони пропонують розпочати переговори до виведення російських військ з України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський давно представив своє бачення "формули миру". Вона складається з 10 пунктів і заснована на тому, що спочатку Росія має вивести свої війська з України.

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