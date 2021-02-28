 Мінськ ініціює екстрадицію Тихановської | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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Новини

Мінськ ініціює екстрадицію Тихановської

Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську оголосили в розшук на батьківщині та ініціюють її екстрадицію. Її обвинувачують у підготовці масових заворушень та підготовці захоплення будівель і споруд.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська (архівне фото)

Слідчий комітет (СК) Білорусі завершив розслідування кримінальної справи стосовно чотирьох довірених осіб екскандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської та ініціює її екстрадицію. Про це в вівторок, 2 березня, повідомив сайт СК Білорусі. 

"Тихановську на сьогодні оголошено у розшук. Відповідні документи на її екстрадицію передані до Генеральної прокуратури", - йдеться в повідомленні. За даними слідства, співробітники правоохоронних органів "отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Тихановської готуються до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомеля". 

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"З метою опрацювання та докладного планування своїх дій обвинувачені 5 серпня організували зустріч, на якій була присутня, зокрема, сама Тихановська", - йдеться у повідомленні СК. Ці обставини стали відомі під час розслідування кримінальної справи стосовно чоловіка Тихановської - затриманого в травні 2020 року білоруського опозиціонера й блогера Сергія Тихановського - і виділені в окреме провадження. "Злочинна діяльність обвинувачених була припинена співробітниками міліції, які затримали основних фігурантів у період з 6 до 8 серпня минулого року", - відзвітували білоруські слідчі.

Повідомляється, що затриманим пред'явлено обвинувачення в підготовці до масових заворушень і підготовці до захоплення будівель та споруд. До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Розслідування кримінальної справи завершено. Матеріали передані прокурору для направлення до суду, кажуть у СК Білорусі.

Тихановська відкидає закиди

У пресслужбі Тихановської у відповідь на обвинувачення з боку СК Білорусі наголосили, що вона ніколи не брала участі у розробці планів радикальних заходів з боку протестувальників. " І, як показують більш 200 днів білоруського протесту, Світлана Тихановська і її команда підтримувала тільки мирні методи", - йдетсья у коментарі пресслужби.

Екскандидатка у президенти Світлана Тихановська, яка після виборів була змушена покинути Білорусь, побоюючись за власну безпеку, веде активну діяльність з підтримки протестного руху в країні, в тому числі на рівні переговорів зі світовими політичними лідерами. Наприкінці січня 2021 року Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру.

Протести в Білорусі

У Білорусі більше пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. 

В результаті жорстких дій силовиків проти учасників масових протестів фізично постраждали, були заарештовані та затримані тисячі осіб, у тому числі десятки журналістів. Дев'ять людей загинули. 

З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.

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Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств. 25 лютого 2021 року Рада ЄС подовжила санкції проти білоруських посадовців на рік. 

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Правозахисний центр "Вясна" і далі фіксує факти затримань з політичних мотивів у Білорусі. Між тим Світлана Тихановська висловила думку, що посилення тиску санкцій ЄС і США змусять Олександра Лукашенка піти.  

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