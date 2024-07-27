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МОУ: Понад 75% поранених військових повертаються у стрій

Євгенія Наконечна
27 липня 2024 р.

На наступні роки пріоритетом України є створення ефективної системи реабілітації військовослужбовців, яка включатиме і ментальне відновлення, повідомили в міноборони.

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Ukraine | Scharfschütze der 1. Brigade der Nationalgarde ÄúBureviy' bei einem Training
Український військовий на Донбасі (ілюстративне фото)Фото: Pablo MiranzoAnadolu/picture alliance

Велика кількість українських військовослужбовців, які зазнали поранень в ході бойових дій, після проходження реабілітації повертаються до війська, заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

"У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій. Це відзначають і західні партнери, ті країни, які ніколи не мали такого досвіду, такої війни, як у нас. Це понад 75 відсотків поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", - сказала вона на брифінгу на полях міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров'я, цитує "Інтерфакс-Україна".

Калмикова також зазначила, що наразі майже в кожному закладі охорони здоров'я є можливість проводити реабілітацію. "Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах - як у цивільних, так і у військових", - сказала вона.

Умєров: Пріоритет - ефективна система реабілітації військових

Життя та здоров'я військових - найвищий пріоритет для держави, і вона має забезпечувати їм якісний медичний супровід, заявив на Конгресі міністр оборони України Рустем Умєров.

"Наш пріоритет на наступні роки - ефективна система реабілітації військовослужбовців, що включатиме ментальне відновлення військових разом з їхніми родинами", - наводить його слова пресслужба міноборони  в дописі у Telegram.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Конгресі окреслив кроки задля розбудови медичної системи, яка відповідатиме умовам воєнного часу. Серед іншого, йдеться про створення системи реабілітації та реінгтеграції поранених та звільнених з полону військових.

Зокрема, за його словами, уряд отримав доручення забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

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