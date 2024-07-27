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ПолітикаУкраїна

Зеленський назвав кроки для розвитку військової медицини

Євгенія Наконечна
27 липня 2024 р.

Один із аспектів - створення системи реабілітації і реінгтеграції поранених та звільнених з полону військових, повідомив Володимир Зеленський. Такоє йдеться про постачання, ефективне використання ресурсів і цифровізацію.

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Лікарі у стабілізаційній лікарні на Дніпропетровщині, травень 2022 року
Лікарі у стабілізаційній лікарні на Дніпропетровщині, травень 2022 року (архівне фото)Фото: Rick Mave/Sopa/Zuma/picture alliance

Розбудова медичної системи, яка відповідатиме умовам воєнного часу, є пріорітетом для України, заявив президент Володимир Зеленський у суботу, 27 липня, під час виступу на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я.

"24 лютого 2022 року перед державою постали масштабні загрози, часто несиметричні наявним тоді ресурсам і досвіду. Військова медицина не була винятком. Але завдяки волі та злагодженій роботі вдалося вистояти та надалі подолати чимало викликів. Я вітаю всі реальні кроки, що вже зроблені. Водночас я хоті б наголосити: завдань на цьому шляху ще багато. Вони є пріоритетом. Побудова медичної системи, що відповідає викликам сьогодення, створення єдиного медичного простору, у якому кожен фахівець знає та виконує свою роль, є пріоритетом", - цитує заяву Зеленського пресслужба ОФісу президента України.

Серед кроків, які окреслив Зеленський, - ефективне використання ресурсів, постачання аптечок і турнікетів відповідної якості, постачання мобільних шпиталів та цифровізація медицини.

"Все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим", - заявив він.

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Сучасний реабілітаційний шпиталь і система реінтеграції

Ще одним кроком, який озвучив Зеленський, є створити системи реабілітації та реінгтеграції поранених та звільнених з полону військових.

"Бути уважнішими до поранених, бути уважнішими до тих, хто повернувся з російського пекла, - ідеться про механізми реінтеграції звільнених із полону бійців, створення Центру реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців, - повідомив він. - Має бути впроваджена ефективна система реабілітації, яка передбачає ментальне відновлення військових разом з їхніми родинами".

Зокрема, за його словами, уряд отримав доручення забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

Інших подробиць про створення такого шпиталю він не навів.

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