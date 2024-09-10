Міноборони РФ заявило про збиття 144 дронів вночі

Міноборони РФ заявило про збиття 144 дронів над 9 областями РФ. Під атакою опинилися енергетичний об'єкт та аеропорт. Також вибухи було чутно в окупованому Криму.

Російське міністерство оборони заявило про масовану атаку дронів в ніч на вівторок, 10 вересня. За твердженням відомства, вночі було збито 144 БпЛА над дев'ятьма областями Росії: Московською, Брянською, Курською, Тульською, Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою, Липецькою і Орловською.

Найбільшу кількість БпЛА, за даними міноборони РФ, збили над Брянщиною - 72, над Московщиною - 20, над Курщиною - 14, над Тульщиною - 13, Бєлгородщиною - вісім, Калузькою областю - сім, Воронезькою - п'ять, Липецькою - чотири та Орловською - один.

Після опівночі брянські пабліки в соцмережах почали повідомляти про нову повітряну атаку. Крім того, у мережі оприлюднили кадри з вибухами внаслідок влучання дронів. Зокрема, повідомляється про вибух одного БпЛА біля заправки "Роснефти", проте точної локації не вказано.

Під атакою - об'єкт енергетики

За повідомленням російського інформагентства ТАСС, уламки безпілотника, збитого російськими ППО над Тульською областю, впали на паливно-енергетичний об'єкт. Як стверджує регіональна влада, постраждалих немає, технологічний процес і постачання ресурсів споживачам не переривалися.

За даними губернатора Московської області Андрія Воробйова, унаслідок атаки дрона на регіон загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. У місцевих пабліках опубліковано кадри про нібито шість вибухів, які було чути в районі населеного пункту Жуковський і в районі Люберець і Раменського. Місцеві ЗМІ пишуть про пожежі у принаймні трьох будинках.

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За даними мерії столиці Росії, внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в житловому будинку в Раменському районі. Полум'я охопило 11-й і 12-й поверхи будівлі, повідомив мер Сергій Собянін у Telegram, уточнивши, що на місці працюють рятувальники.

Московські аеропорти закрили

Крім того, він повідомив про атаку на аеропорт "Жуковський" під Москвою. Це летовище, а також "Домодєдово", "Внуково" і "Шереметьєво" скасували свої рейси в період атак. За даними росЗМІ, понад 30 внутрішніх і міжнародних рейсів, які обслуговують російську столицю, призупинено. Оголошено план "Килим" (режим закритого неба).

Також "Росавіація" повідомила про тимчасове закриття летовища в Казані "для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден", хоча про атаку на цей регіон на повідомляється.

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Дрони прилітали і в Крим

Пізно ввечері 9 вересня вибухи прогриміли і в селищі Октябрське окупованого РФ півострова Крим. Згідно з повідомленнями місцевих жителів, російські військові, що базуються там, піднімали в повітря авіацію з аеродрому Саки.

Крім того, російські моніторингові канали повідомляли про ймовірний запуск безпілотників у напрямку мису Тарханкут і далі на схід.

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