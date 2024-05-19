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Міноборони ФРН запросило 3,8 млрд євро на підтримку України

Кирило Шестаков | Дмитро Шварц
19 травня 2024 р.

Міністерство фінансів ФРН неофіційно схвалило запит щодо виділення додаткових коштів, пише газета Bild am Sonntag. Запит на виділення додаткових коштів на підтримку Києва подадуть на затвердження у парламенті у червні.

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Офіс міністерства оборони Німеччини у Берліні
Відомство Пісторіуса хоче ще 3,8 млрд євро на підтримку УкраїниФото: Daniel Kalker/picture alliance

Міністерство оборони Німеччини оголосило про потребу в додаткових 3,8 млрд євро на військову підтримку України. Про це у неділю, 19 травня, повідомляє газета Bild am Sonntag із посиланням на джерела в уряді ФРН. Виділені урядом цього року 7,1 мільярда євро практично повністю розплановані, а на закупівлю нових партій зброї для Києва залишилося лише 300 мільйонів євро, зазначає видання. Запит на виділення додаткових коштів на підтримку України має бути поданий на затвердження у парламенті у червні.

Як пише видання, міністерство фінансів ФРН неофіційно схвалило запит міноборони. "Німеччина не повинна зазнати невдачі у зміцненні оборони України. Якщо можливо, ми маємо поставити додаткову зброю цього року", - наводить газета слова неназваного джерела у мінфіні.

Газета також повідомляє, що 2025 року міноборони ФРН може запросити в уряду рекордну суму у розмірі 15 мільярдів євро на допомогу Києву.

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Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки необхідно"

За даними міноборони ФРН, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до 2024 року Німеччина надала Києву військову допомогу на шість мільярдів євро. Федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) 13 травня заявив, що у 2024 році військова допомога Києву від Берліна становитиме понад сім мільярдів євро, що є найбільшим внеском у Європі. Після зустрічі з прем'єр-міністрами Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Ісландії Шольц зазначив, що Німеччина та країни Північної Європи підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно".

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