ФРН і країни Північної Європи пообіцяли підтримку Україні

Німеччина і країни Північної Європи будуть підтримувати Україну "допоки необхідно", запевнив канцлер ФРН Олаф Шольц після зустрічі в Стокгольмі з прем'єр-міністрами Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Ісландії.

Німеччина і країни Північної Європи й надалі підтримуватимуть Україну "допоки необхідно". Таке запевнення дав канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) після зустрічі з прем'єр-міністрами Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Ісландії, що відбулася в Стокгольмі в понеділок, 13 травня.

Шольц зазначив, що Німеччина з початку повномасштабної агресії РФ відправила або збирається відправити Україні зброї на 28 мільярдів євро. Цього року військова допомога Києву від Берліна становитиме понад 7 мільярдів євро - це найбільший внесок серед країн Європи, наголосив канцлер ФРН. Він також нагадав, що нещодавно Німеччина передала Україні вже третю систему ППО Patriot.

Північноєвропейські країни солідарні з Шольцем щодо необхідності підтримувати Україну

Тим часом глави урядів північних європейських країн висловили солідарність з Олафом Шольцом. Так, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна вже бере участь у зміцненні української ППО, і має намір надавати Києву подальшу військову допомогу. "Як і в якому обсязі, буде оголошено згодом", - додав він.

А прем'єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Захід "не хоче бачити в Харкові новий Маріуполь" і тому мусить зробити все можливе для допомоги Україні, цитує інформагенція dpa.

Візит Шольца до Стокгольма триватиме 14 травня, коли він проведе двосторонні переговори з Крістерссоном.

Габек: Ми зробили недостатньо

Тим часом віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) висловив думку, що Німеччина разом з іншими західними союзниками поки замало зробили для підтримки України. Про результати наданої допомоги потрібно судити з огляду на реальну ситуацію, що склалася на фронті, сказав він, виступаючи 13 травня у Федеральній Академії політики безпеки в Берліні.

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Віцеканцлер згадав зокрема брак у ЗСУ боєприпасів і військової техніки. Габек також вважає, що й інші країни можуть робити більше для підтримки України. Наразі в Європі існує сценарій масштабної загрози через "російський імперіалізм", застеріг Габек, якого цитує інформагенція AFP.