Мінкульт ініціює знесення пам'ятників Щорсу та Пушкіну

Міністерство пропонує Кабміну вилучити пам'ятники з реєстру культурної спадщини, щоб "пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму і російської імперської політики".

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює вилучення пам'ятників російському поетові Олександру Пушкіну, одному з військових командирів більшовиків Миколі Щорсу та іншим російським діячам з державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки міністра Ростислава Карандєєва, це дозволить швидше "очистити публічний прості від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики".

"Наступний крок - за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об'єктів", - йдеться в повідомленні мінкульту від 20 вересня.

Зокрема, у Києві пропонується прибрати з реєстру пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті, пам'ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та могилу генерала армії СРССР Миколи Ватутіна в Маріїнському парку.

Те саме - з пам'ятниками Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Михайлові Воронцову в Одесі, полководцю Олександру Суворову в Ізмаїлі, адміралу Федору Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді та меморіальним комплексом "Борцям революції" в Луганську.

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Після погоджень іншими органами влади проєкт постанови внесуть на затвердження Кабінету міністрів. Він розроблений з урахуванням норм закону "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Цей закон, зокрема, забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

Ще до його ухвалення навесні в Україні активно дерусифіковували об'єкти. У Києві перейменували вже понад три сотні.

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