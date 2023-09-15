Київ декомунізував обеліск "Місто-герой"

З обеліска на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) демонтували радянські зірки, дошку російською мовою та змінили напис "1941" на "1939".

У Києві завершується демонтаж елементів з радянського обеліска "Місто-герой", повідомляється в п'ятницю, 15 вересня, на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Він був встановлений на Галицькій площі. Цю історичну назву повернули площі Перемоги ще в лютому, одночасно з перейменуванням проспекту Перемоги в Берестейський.

З бічних сторін обеліска прибрали радянські зірки та анотаційну дошку російською мовою, а також змінили напис "1941" (рік початку так званої "Великої вітчизняної війни") на "1939" (рік, коли почалася Друга світова війна).

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Київ "дерусифікував" понад три сотні об'єктів

Нагадаємо, що в Києві вже перейменували понад 300 об'єктів, назви яких були пов'язані з Росією та її сателітами. Нові найменування для них обирали жителі української столиці в застосунку "Київ Цифровий".

А в березні Верховна Рада України схвалила закон про "деколонізацію" топонімів. Він забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

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