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Мінкульт закликає називати "Батьківщину-матір" по-новому

Роман Губа
27 серпня 2023 р.

В. о. міністра культури закликав називати монумент "Україна-мати", хоча рішення про перейменування ще немає.

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Монумент "Батьківщина-мати"
Монумент "Батьківщина-мати" з гербом УкраїниФото: Efrem Lukatsky/AP

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що офіційного рішення про перейменування "Батьківщини-матері" ще немає, проте закликав українців уже називати монумент "Україна-мати". 

"Рішення про перейменування ще немає. Поки що оперуємо старими назвами монумента і музею. У вживанні бажано віддавати перевагу новій назві. Сподіваюся, незабаром відбудеться і формальне перейменування", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю, 27 серпня.

Вчена рада музею - за перейменування

Перейменування "Батьківщини-матері" анонсував  наприкінці липня Юрій Савчук - директор Національного музею історії України у Другій світовій, на території якого розміщений монумент. Відповідне рішення передала на затвердження мінкульту вчена рада музею, сподіваючись, що його погодять до Дня незалежності України 24 серпня.

Цього не сталося. Зате до Дня незалежності на щиті "Батьківщини матері" радянський герб замінили на тризуб.

"Україна-мати" вже на поштових марках

Тим часом "Укрпошта" випустила 24 серпня марку до Дня незалежності з "Україною-матір'ю".

"Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб - фундаментально один з них. Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви - з "Батьківщина-мати" на відповідніше "Україна-мати". Але ми чекати не плануємо - нам притаманно радше передбачати!" - йшлося в повідомленні компанії.

"Батьківщина-мати", відкрита в 1981 році, вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі. 

Тризуб на щит - зірка на мечі: чи варто їх залишати поруч?

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