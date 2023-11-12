Міністр транспорту ФРН проти перевірок водіїв у віці 70+

Міністр транспорту ФРН Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) виступає проти планів ЄС посилити правила для водіїв старшого віку. "Я проти обов'язкових тестів на придатність для водіїв, старших за 70 років, і я впевнений, що в ЄС також не буде більшості на підтримку цього", - сказав він в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe у неділю, 12 листопада. При цьому міністр критикує підхід, коли "людей дедалі частіше перетворюють на об'єкти, піддають обов'язковим обстеженням і змушують організовувати своє повсякденне життя відповідно до каталогу правил".



Проєкт нової європейської директиви про дорожній рух передбачає, що водії старше 70 років повинні оновлювати свої водійські права кожні п'ять років. Стан їхнього здоров'я також має оцінюватися або в результаті обов'язкового медичного огляду, або надання даних особисто. Країни-члени ЄС повинні мати можливість самостійно вирішувати, який варіант застосовувати. Транспортна директива покликана сприяти зменшенню кількості смертей на дорогах до нуля до 2050 року.



Міністр вважає, що особи, старші 70 років, можуть опікуватися своїм здоров'ям задля кермування і без приписів держави та бюрократичних процедур. Крім того, він вважає, що є "відповідальне коло тих, хто мав би говорити з літніми людьми про водіння, - діти, родичі чи сусіди".

П’яний за кермом: які штрафи за нетверезе водіння у Німеччині (17.07.2020) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Що стосується статистики нещасних випадків, то вона, за словами Віссінґа, свідчить про "відсутність значної кількості серйозних аварій" у віковій групі старше 70 років. Він, однак уточнив, що існують різні статистичні дані щодо цього. Наприклад, дослідження аварійності, проведені страховиками, показали, що люди похилого віку мають такий самий високий ризик потрапити у ДТП, як і водії-початківці.



Водночас Віссінґ висловився проти закликів до подальшого зниження у Німеччині ліміту на водіння в нетверезому стані. "Аварії зазвичай не трапляються при низькому рівні алкогольного сп'яніння за кермом. Вже існує повна заборона на алкоголь для водіїв-початківців у віці від 17 до 21 року, а для всіх інших діє обмеження в 0,5 проміле", - пояснив міністр і додав, що не бачить необхідності це змінювати.