Міністр оборони Хорватії став учасником смертельної ДТП

Міністра оборони Хорватії Маріо Баножича госпіталізували. Його авто зіштовхнулось з фургоном доставки, водій якого загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) на сході країни. Сам політик травмований, його госпіталізували, повідомляє у суботу, 11 листопада dpa з посиланням на речника поліції.



За даними агенції, ДТП сталася напередодні на околиці невеликого містечка Віньковці, де проживає Баножич. Автомобіль міністра з невідомих причин зіткнувся з фургоном доставки. Внаслідок аварії водій фургона загинув. Влада поки що не надала жодної інформації щодо винуватців ДТП.

Хорватія є членом НАТО і Європейського Союзу.

14 листопада міністри оборони країн-членів ЄС мають обговорити 50 млрд євро допомоги Україні. За даними ЗМІ, єдності у питанні виділення Україні до 2027 року по п'ять мільярдів євро щорічно, немає.

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