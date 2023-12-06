Міністр оборони Німеччини: Постачаємо Україні, що можемо

Борис Пісторіус каже, що німецька оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може", але для цього потрібен час.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) визнав затримки з поставками зброї в Україну, але запевнив, що потужності будуть збільшені якомога швидше.

"У нас є добре відома проблема: оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах", - сказав він ввечері у вівторок, 5 грудня, в програмі Heute Journal телеканалу ZDF.

За його словами, це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони, але оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може".

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"Це питання швидкості, а ви не можете мати необмежений вплив на швидкість", - вказав він, додавши, що потрібен час, аби відкрити завод і створити необхідні запаси, щоб потім мати змогу виробляти швидко та безперебійно.

Як приклад Пісторіус навів виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, яке Німеччині довелося відновити. За його словами, хоч це й зробили відносно швидко, втім усе одно це зайняло пів року.

Міністр також нагадав, що Німеччина є другим після США постачальником озброєнь Україні. "Ми постачаємо все, що можемо", - запевнив Пісторіус.

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