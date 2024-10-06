Міністр оборони Нідерландів розповів, що побачив у Харкові

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у неділю, 6 жовтня, під час неанонсованого візиту до України відвідав Харків.

"У Харкові (40 км від російського кордону) я побачив наслідки інтенсивних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Нестача електрики. Діти ходять до школи в бункерах", - написав він у соціальній мережі Х.

"Україна може захиститися від цього лише одним способом - тримаючи Росію на більшій відстані", - додав Брекельманс.

Як відомо, Нідерланди є одним з найбільших прихильників України у її війні проти Росії. Нещодавно Нідерланди доставили для ЗСУ частини системи протиповітряної оборони Patriot, за якими згодом надійдуть і три пускові установки. Також Нідерланди поставлять Києву 24 винищувачі F-16. Королівство виступає за те, що Київ може застосовувати зброю для ударів по Росіїі дозволяє Україні використовувати винищувачі над РФ.