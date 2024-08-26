Мігранти "незамінні" для економіки Східної Німеччини - IW

Мігранти "незамінні" для економіки Східної Німеччини - IW26 серпня 2024 р.
Згідно з новим дослідженням Німецького економічного інституту (IW), іноземні працівники стали невід'ємною частиною економіки східних земель Німеччини, приносячи мільярди євро доходу.
"У 2023 році в п'яти східних землях Німеччини працювало близько 403 000 осіб з іноземними паспортами, що приблизно на 173 000 більше, ніж п'ять років тому, - підсумовує IW. - Вони принесли 24,6 мільярда євро (27,6 мільярда доларів), що становить приблизно 5,8 відсотка валової доданої вартості Східної Німеччини".
Іноземці допомагають економіці Східної Німеччини
Автори дослідження стверджують: "Іноземні працівники є незамінними для східних земель: між 2018 і 2023 роками кількість працюючих німців у регіоні скоротилася на 116 тисяч".
На тлі майбутніх земельних виборів і постійного зростання популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), автори дослідження додають: "АдН невтомно нападає на іммігрантів, користуючись при цьому сприятливими цифрами опитувань. В той же час багато іммігрантів живуть у страху. Іронія полягає в тому, що саме іммігранти допомагають економіці Східної Німеччини".
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IW стверджує, що якби за останні п'ять років до регіону прибуло менше іммігрантів, він зіткнувся б з економічним спадом, а не зі зростанням.
Дослідження вказує, що Саксонія отримала найбільшу вигоду від іноземної робочої сили (на неї припадає 7,9 мільярда євро доходу), за нею йдуть Бранденбург (6,8 мільярда євро) і Тюрінгія (3,9 мільярда євро).
Звідки походять іноземні працівники у Східній Німеччині
Серед іммігрантів, які працюють на сході, автори дослідження кількісно виділяють вихідців з Польщі, Чехії, Румунії, України, Індії та В'єтнаму. Дослідження задокументувало, що більшість з іноземних працівників працюють у житловому та дорожньому будівництві, а також у сфері тимчасових послуг.
"Іноземні робітники допомагають економіці Східної Німеччини, - наголосив співавтор дослідження Відо Ґайс-Тене (Wido Geis-Thöne). - Це робить ще більш важливим для регіону залишатися відкритим для решти світу - тільки так економіка Східної Німеччини може успішно розвиватися".
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