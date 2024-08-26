Мігранти "незамінні" для економіки Східної Німеччини - IW

Нове дослідження показало, що іноземні робітники приносять мільярдні доходи східним німецьким землям. Дані були опубліковані за кілька днів до того, як партія "АдН" очікує на велику перемогу на земельних виборах.

Згідно з новим дослідженням Німецького економічного інституту (IW), іноземні працівники стали невід'ємною частиною економіки східних земель Німеччини, приносячи мільярди євро доходу.

"У 2023 році в п'яти східних землях Німеччини працювало близько 403 000 осіб з іноземними паспортами, що приблизно на 173 000 більше, ніж п'ять років тому, - підсумовує IW. - Вони принесли 24,6 мільярда євро (27,6 мільярда доларів), що становить приблизно 5,8 відсотка валової доданої вартості Східної Німеччини".

Іноземці допомагають економіці Східної Німеччини

Автори дослідження стверджують: "Іноземні працівники є незамінними для східних земель: між 2018 і 2023 роками кількість працюючих німців у регіоні скоротилася на 116 тисяч".

На тлі майбутніх земельних виборів і постійного зростання популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), автори дослідження додають: "АдН невтомно нападає на іммігрантів, користуючись при цьому сприятливими цифрами опитувань. В той же час багато іммігрантів живуть у страху. Іронія полягає в тому, що саме іммігранти допомагають економіці Східної Німеччини".

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IW стверджує, що якби за останні п'ять років до регіону прибуло менше іммігрантів, він зіткнувся б з економічним спадом, а не зі зростанням.

Дослідження вказує, що Саксонія отримала найбільшу вигоду від іноземної робочої сили (на неї припадає 7,9 мільярда євро доходу), за нею йдуть Бранденбург (6,8 мільярда євро) і Тюрінгія (3,9 мільярда євро).

Звідки походять іноземні працівники у Східній Німеччині

Серед іммігрантів, які працюють на сході, автори дослідження кількісно виділяють вихідців з Польщі, Чехії, Румунії, України, Індії та В'єтнаму. Дослідження задокументувало, що більшість з іноземних працівників працюють у житловому та дорожньому будівництві, а також у сфері тимчасових послуг.

"Іноземні робітники допомагають економіці Східної Німеччини, - наголосив співавтор дослідження Відо Ґайс-Тене (Wido Geis-Thöne). - Це робить ще більш важливим для регіону залишатися відкритим для решти світу - тільки так економіка Східної Німеччини може успішно розвиватися".

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