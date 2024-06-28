Німеччина і міграція: притік біженців з України скоротився

З яких країн до Німеччини прибували іноземці і куди їхали німці? Свіжа статистика за 2023 рік на тлі суперечливих оцінок демографічної ситуації.

Наплив іноземців у Німеччину у 2023 році скоротився наполовину. Це сталося внаслідок різкого скорочення кількості громадян України, які прибули в ФРН, і означає відносну нормалізацію міграційної ситуації в країні після надзвичайного 2022 року. Водночас кількість іммігрантів залишилася на дуже високому рівні, головним чином за рахунок вихідців із європейських та азійських держав. Відтік населення за кордон тривав приблизно у колишніх обсягах, причому німці, які виїхали, надавали перевагу, як і раніше, всього трьом країнам.

Кількість біженців з України зменшилася на 75 відсотків

Такими є основні висновки з міграційної статистики за 2023 рік, представленої 27 червня Федеральним статистичним відомством Німеччини (Destatis). Воно розглянуло лише сам факт міграції, питання працевлаштування тих, хто приїхав, до цієї статистики не увійшли. З неї випливає, що минулого року до Німеччини з-за кордону на тимчасове чи постійне місце проживання прибули 1,93 мільйона людей. Водночас країну залишили 1,27 мільйона. У результаті нетто-приплив мігрантів становив 663 тисячі людей, що на 55 відсотків менше, ніж у 2022 році. Тоді нетто-міграція перевищила 1,46 мільйона людей, і це стало рекордно високим показником від початку таких підрахунків у 1950 році.

Втім, нетто-приплив мігрантів в обсязі 663 тисяч людей - це теж один із найвищих показників за всю історію Німеччини. Вищим він був лише у 2022 (це рік початку повномасштабної війни РФ проти України), 2015 (війна в Сирії) та 1992 (розпад СРСР і початок воєн після розпаду Югославії) роках.

Українські біженці на головному вокзалі Берліна, березень 2022 року Фото: Jens Krick/Flashpic/dpa/picture alliance

Основною причиною зменшення нетто-міграції наполовину Destatis називає "скорочення притоку людей з України". Якщо у 2022 році до Німеччини з цієї країни приїхали 1,1 мільйона людей, то у минулому році їхня кількість знизилася на 75 відсотків і становила 276 тисяч. Таким чином, за два роки повномасштабної війни РФ проти України Німеччина надала притулок майже 1,4 мільйона українських громадян. Ця цифра не враховує тих, хто відтоді повернувся на батьківщину чи переїхав у іншу країну.

Різке скорочення кількості українців, які приїхали до Німеччини, призвело до того, що в 2023 році загалом знизився притік мігрантів з європейських держав, констатують німецькі статистики. Проте уродженці Європи залишаються поки основною групою нових іммігрантів до Німеччини. Минулоріч їх було 330 тисяч, таким чином, вони становили половину всієї нетто-міграції. Водночас, як бачимо, переважна більшість припала на громадян України. Якщо її не враховувати, то найбільш помітно скоротилася кількість жителів Румунії та Болгарії, які переїхали до Німеччини.

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Більше шукачів притулку з Туреччини та Сирії

Із Туреччини за цей період приїхали 126 тисяч людей, це зростання на 56 відсотків порівняно з 2022 роком (81 тисяч). У повідомленні Destatis вказується, що це частково пов'язано з міграцією біженців, й наводиться посилання на сайт Федерального відомства у справах міграції та біженців Німеччини (BAMF). Там наведені дані, згідно з якими громадяни Туреччини становили у 2023 році другу за розмірами групу претендентів на притулок у Німеччині. У німецьких ЗМІ є чимало публікацій про те, що внаслідок більш жорсткої внутрішньої політики за президентства Реджепа Таїпа Ердогана в колах опозиційно налаштованої турецької інтелігенції зростає кількість політичних емігрантів і значна частина з них їде саме до Німеччини, де є велика турецька діаспора.

Діти мігрантів у таборі для прийому біженців та переселенців Фрідланд Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Перше місце у списку претендентів на притулок BAMF у минулому році посіли громадяни Сирії. Притік людей з цієї країни, свідчить свіжа статистика Destatis, зріс минулого року на 49 відсотків - до 102 тисяч. Водночас прибуття громадян Афганістану (третє місце у списку BAMF) скоротилося на 12 відсотків - до 49 тисяч.

Загальна нетто-міграція з країн Азії сягнула 287 тисяч людей, тому цей континент посів друге місце за кількістю мігрантів у Німеччині. На третьому місці з великим відривом опинилася Африка.

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Відтік громадян Німеччини сповільнився

Що ж до відтоку жителів із Німеччини, то він у 2023 році виявився відносно стабільним. Щоправда, загальна кількість тих, хто виїхав - а це в основному іноземні громадяни - зросла на п'ять відсотків. Водночас кількість власників німецького паспорта, які залишили країну, скоротилася більш ніж на 10 відсотків (з 83 тисяч до 74 тисяч). Destatis нагадує, що фіксує нетто-відтік громадян Німеччини уже з 2005 року.

Усі останні роки вони переїжджають з Німеччини здебільшого у три країни: у німецькомовні сусідні держави Швейцарію (21 тисяча, яка виїхала торік) та Австрію (13 тисяч), а також до США (9 тисяч).

У Німеччині менше мешканців, ніж досі вважалося

Свіжа статистика Destatis з'явилася на тлі суперечливих оцінок демографічної ситуації в Німеччині. Спочатку, 19 червня, німецький державний інститут містобудування BBSR виступив із оптимістичним прогнозом про те, що до 2045 року населення Німеччини зросте порівняно з 2023 роком приблизно на один відсоток і сягне 85,5 мільйона людей.

Однак 25 червня були представлені результати вибіркового перепису населення 2022 року, і з'ясувалося, що після останнього перепису у 2011 році населення Німеччини хоч і виросло на 2,5 мільйона людей, але не настільки сильно, як досі вважалося, тому насправді жителів у країні на 1,4 мільйона менше. Сталося це головним чином тому, що статистика не повною мірою охопила від'їзд вз країни іноземців, оскільки багато хто з них, до прикладу, вийшовши на пенсію та повернувшись на батьківщину, при цьому не знялися з обліку в Німеччині.

Після публікації даних перепису на сайті інституту BBSR з'явилося оголошення, що він переглядає свій прогноз, оскільки при моделюванні подальшого розвитку спирався на попередні дані.

Останній перепис населення показав, що насправді жителів у країні на 1,4 мільйона менше, ніж вважалося Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

В умовах швидкого старіння суспільства та дедалі більшої нестачі трудових ресурсів для успішного розвитку економіки вкрай важливим є приплив мігрантів: без них запобігти скороченню населення та загостренню дефіциту кадрів не вдасться, тут провідні експерти єдині в своїх оцінках.

З цієї точки зору свіжа статистика Destatis про збільшення в 2023 році нетто-міграції в Німеччині на більш ніж 660 тисяч людей і про скорочення відтоку німецьких громадян за кордон є загалом обнадійливою новиною. Завдання політиків тепер полягає у тому, щоб домогтися працевлаштування максимальної можливої ​​кількості тих, хто приїхав, забезпечивши їм за необхідності отримання чи підвищення кваліфікації.

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