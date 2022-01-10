М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років ув'язнення

Усунуту від влади після військового перевороту у М'янмі лауреатку Нобелівської премії миру та лідерку партії Національна ліга за демократію (НЛД) Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років позбавлення волі. Про це у понеділок, 10 січня, повідомляє CNN з посиланням на джерело, яке обізнане з перебігом судового засідання.

Політикиню визнали винною у незаконному ввезенні та зберіганні неліцензованих переносних рацій та порушенні правил, пов'язаних з боротьбою з розповсюдженням коронавірусу.

Другий вирок Су Чжі

Це вже другий вирок у серії справ, які були порушені щодо Аун Сан Су Чжі після того, як 1 лютого військові захопили владу в країні. Перший вирок був винесений 6 грудня 2021 року. Тоді її засудили до чотирьох років позбавлення волі за підбурювання до заворушень та порушення санітарних обмежень в умовах пандемії коронавірусу. Втім, пізніше військові скоротили цей термін до двох років ув'язнення.

Суди над Аун Сан Су Чжі є закритими, а її адвокатам, які були єдиним джерелом інформації про судовий процес, у жовтні заборонили розголошувати інформацію.

Загалом політикині закидають десятки звинувачень, які у сумі становлять максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін у майже сто років. Організація Human Rights Watch називала звинувачення проти неї сфальшованими та політично мотивованими. Хунта М'янми розглядає Аун Сан Су Чжі політичною загрозою, яку необхідно назавжди нейтралізувати, вважають в організації.

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Військовий переворот у М'янмі

З 1962 року впродовж декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення у країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла НЛД Аун Сан Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. Однак представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування.

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1 лютого 2021 року військові захопили владу у М'янмі, оголосивши про введення надзвичайного стану (НС) строком на один рік. Згодом режим НС був продовжений до серпня 2023-го року.

76-річна Аун Сан Су Чжі та багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів. За даними правозахисників, під час протестів загинула більш ніж тисяча мирних жителів, більше десяти тисяч осіб були арештовані.

У червні в М'янмі вже відпустили з в'язниць понад дві тисячі протестувальників.