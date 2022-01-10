 М′янма: Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2022

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Новини

М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років ув'язнення

За зберігання неліцензованих рацій та порушення антиковідних обмежень у М'янмі засуджено усунуту від влади внаслідок військового перевороту Аун Сан Су Чжі. Це вже другий вирок політикині.

Політична діячка М'янми Аун Сан Су Чжі (архівне фото)

Політична діячка М'янми Аун Сан Су Чжі (архівне фото)

Усунуту від влади після військового перевороту у М'янмі лауреатку Нобелівської премії миру та лідерку партії Національна ліга за демократію (НЛД) Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років позбавлення волі. Про це у понеділок, 10 січня, повідомляє CNN з посиланням на джерело, яке обізнане з перебігом судового засідання. 

Політикиню визнали винною у незаконному ввезенні та зберіганні неліцензованих переносних рацій та порушенні правил, пов'язаних з боротьбою з розповсюдженням коронавірусу.

Другий вирок Су Чжі

Це вже другий вирок у серії справ, які були порушені щодо Аун Сан Су Чжі після того, як 1 лютого військові захопили владу в країні. Перший вирок був винесений 6 грудня 2021 року. Тоді її засудили до чотирьох років позбавлення волі за підбурювання до заворушень та порушення санітарних обмежень в умовах пандемії коронавірусу. Втім, пізніше військові скоротили цей термін до двох років ув'язнення.

Суди над Аун Сан Су Чжі є закритими, а її адвокатам, які були єдиним джерелом інформації про судовий процес, у жовтні заборонили розголошувати інформацію.

Загалом політикині закидають десятки звинувачень, які у сумі становлять максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін у майже сто років. Організація Human Rights Watch називала звинувачення проти неї сфальшованими та політично мотивованими. Хунта М'янми розглядає Аун Сан Су Чжі політичною загрозою, яку необхідно назавжди нейтралізувати, вважають в організації.

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Військовий переворот у М'янмі

З 1962 року впродовж декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення у країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла НЛД Аун Сан Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. Однак представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування.

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1 лютого 2021 року військові захопили владу у М'янмі, оголосивши про введення надзвичайного стану (НС) строком на один рік. Згодом режим НС був продовжений до серпня 2023-го року.

76-річна Аун Сан Су Чжі та багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів. За даними правозахисників, під час протестів загинула більш ніж тисяча мирних жителів, більше десяти тисяч осіб були арештовані.

У червні в М'янмі вже відпустили з в'язниць понад дві тисячі протестувальників.

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