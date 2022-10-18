Що знали спецслужби ФРН про війну в Україні

"Кожному з вас на вступне слово відводиться рівно по вісім хвилин", - суворо звернувся головуючий Костянтин фон Нотц (Konstantin von Notz) із фракції Зелених до керівників Федеральної розвідслужби (BND), Федерального відомства з охорони конституції (BfV) і Служби військової контррозвідки (MAD). - А вам, колеги-депутати, на кожне запитання, включно з відповідями на нього, - по сім хвилин і тридцять секунд".

Так почалися в понеділок, 17 жовтня, публічні слухання в комітеті Бундестагу з контролю за спецслужбами, засідання якого зазвичай проходять у суто закритому режимі. Регламенту було дотримано. Причому, з перших 24 хвилин, протягом яких виступали самі начальники BND, BfV і MAD, хвилин 20 були так чи інакше присвячені війні Росії проти України.

Що знала німецька розвідка?

Бруно Каль (Bruno Kahl) з BND назвав війну Росії проти України "переломним моментом" в історії європейського континенту після кількох мирних десятиліть. За його словами, німецька розвідка "день у день, цілодобово видобуває свіжу і важливу інформацію із зони військових дій і про наміри Кремля, щоб у найкращий спосіб консультувати німецький уряд".

У подробиці Каль вдаватися не став - адже засідання відкрите. Але неабияк здивував депутатів і журналістів, які сиділи на гальорці, заявою про те, що, виявляється, сюрпризом вторгнення Росії в Україну 24 лютого для BND не стало. "Сталося те, про що BND повідомляла протягом багатьох років, - сказав Каль. - А саме, що Путін, як до цього вже і в Чечні, Грузії, Сирії, в Криму і Донбасі, буде і далі застосовувати насильство, щоб домогтися своїх політичних цілей. І ці цілі ми теж чітко описували".

Прогноз BND був результатом професійної розвідувальної роботи, пояснив директор служби, а шок у суспільстві агресія Росії спричинила через те, що "в публічному дискурсі останніх десятиліть стало, на жаль, звичним ігнорувати і витісняти зі свідомості реальні загрози, а відповідні попередження органів гарантування безпеки вважати панікерством".

BND: Війна триватиме і наступного року

Прогноз німецької розвідки на майбутнє також невтішний: "Обидві сторони конфлікту у війні в Україні, як і раніше, шукають розв'язку на полі бою, і можна бути майже впевненим у тому, що бойові дії триватимуть і наступного року".

Путін, за оцінкою BND, керується розрахунком, і калькуляція його має такий вигляд: "Він готовий наразі нести військові, економічні та політичні витрати агресії проти України, оскільки в разі бездіяльності майбутні витрати йому здаються набагато істотнішими внаслідок подальшого зближення України із Заходом і НАТО".

У недалекому майбутньому BND очікує посилення гібридного впливу Росії на Болгарію при формуванні уряду країни, а також на інші країни Балканського півострова.

Надзвичайна передбачливість німецької розвідки спонукала одного з депутатів пізніше поставити Бруно Калю запитання: хто ж і чому не прислухався до попереджень BND? Відповідаючи на нього, головний розвідник ФРН усе-таки визнав, що передбачення точної дати початку війни - "справа вельми і вельми складна". Політики ж, за його словами, як і все суспільство, були схильні сподіватися на зміни на краще. Тому, мовляв, і залишалися поза увагою деякі із застережень.

Скільки в Німеччині російських шпигунів

Виявляється, передбачали недобре і у відомстві з охорони конституції. "Ми давно зрозуміли, що авторитарний російський режим зі стратегічною витривалістю і величезними ресурсами підриває фундаменти демократії, щоб розширити свій вплив у змаганні уявлень про цінності, - заявив Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) з BfV. - Тепер мляве системне суперництво перетворилося на вибухонебезпечну сутичку, на передньому краї якої опинився український народ, але яка має й істотні наслідки для безпеки всередині Німеччини".

За оцінкою німецької контррозвідки, в умовах війни, яку ведуть в Україні, і внаслідок запроваджених економічних санкцій Росія й надалі нарощуватиме шпигунство в Німеччині, не гребуючи жодними методами, до яких можуть належати навіть політичні вбивства. Тому, робить висновок Гальденванґ, потрібні превентивні заходи, до переліку яких він відніс висилку навесні цього року 40 офіцерів російських спецслужб, які працювали в Берліні під дахом дипломатів посольства РФ у Німеччині.

Цей захід він назвав "чутливим ударом" по російських спецслужбах, але пізніше, відповідаючи на запитання, визнав, що, крім цих 40, у Німеччині працюють ще багато російських агентів. Не тільки в посольстві, а й у фірмах, в університетах, зокрема, нелегалів із фальшивими іменами і ретельно продуманими легендами.

Дрони над полігоном Бундесверу

Підвищений інтерес російських спецслужб до Німеччини та її армії глава MAD Мартіна Розенберґ (Martina Rosenberg) пояснює не тільки масивною підтримкою, яку Берлін надає Україні, а й військовими можливостями самого Бундесверу та союзницьких збройних сил, а також тією військовою і політичною ролями, які ФРН відіграє в ЄС, НАТО та інших міжнародних організаціях.

У військовій сфері російських агентів, за словами Розенберґ, цікавлять насамперед об'єкти армійської інфраструктури, плани розвитку та оснащення Бундесверу, службові документи НАТО, технологічна інформація підприємств ВПК, наукові розробки подвійного призначення.

Водночас останнім часом їх особливо цікавлять поставки німецьких озброєнь Україні та навчання на полігонах у Німеччині українських військовослужбовців поводженню з новою для них бойовою технікою. На початку жовтня над одним із таких полігонів Бундесверу помітили розвідувальні дрони, якими керували невідомі оператори.

Чи застосує Путін ядерну зброю?

На тлі недавніх заяв Путіна про можливість застосування ядерної зброї депутатів Бундестагу цікавило, як таку загрозу оцінюють німецькі спецслужби. Бруно Каль нагадав, що Росія залишає за собою право першою застосувати таку зброю.

"Це означає, - пояснив він, - що навіть у регіональному сценарії можуть бути застосовані субстратегічні заряди, щоб компенсувати перевагу противника у звичайних озброєннях". Мета при цьому - перехопити ініціативу на полі бою і примусити противника до переговорів під свою диктовку.

Поки що, однак, поквапився заспокоїти депутатів глава BND, немає жодних ознак підготовки застосування ядерної зброї - ні стратегічної, ні тактичної. Тож загроза така нині суто абстрактна, і причин панікувати немає, додав Бруно Каль.