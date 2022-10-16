"Зелені" у ФРН - за збільшення постачання зброї Україні

Представники партії "Союз-90"/"зелені", що входить до правлячої в Німеччині коаліції, наголосили на необхідності збільшення постачання зброї Україні. У заяві, ухваленій на другий день партійного з'їзду в Бонні в суботу, 15 жовтня, йдеться, що російська агресивна війна показує, "наскільки життєво важливою є достатня громадянська та військова обороноздатність". "Тож ми постачаємо зброю Україні і хочемо й надалі робити це активніше, за необхідності також із запасів Бундесверу та промисловості", - наводить витяг з документа агенція AFP.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) виступила на захист курсу уряду щодо України та закликала до згуртованості. "Покажімо, що ми сильніші за цю війну", - сказала вона під час виступу на з'їзді. Співголова партії "Союз-90"/"зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) заявив, що Німеччина має допомагати там, де може, "бо ця зброя рятує людські життя".

Водночас "зелені" не мають наміру відмовлятися від своїх "найглибших переконань як партії миру". Хоча військові ресурси нині "неминучі через загрозу Україні, у довгостроковій перспективі ми виступаємо у дусі феміністської зовнішньої політики за принципи роззброєння та демілітаризації, а також за пріоритет громадянського", наголошується у заяві. "Ми повинні нарощувати наші зусилля щодо зміцнення ініціатив у галузі ядерного роззброєння та контролю над озброєннями, особливо в ці неспокійні часи", - йдеться у документі.

Питання про долю АЕС у Німеччині

Першого дня з'їзду переважна кількість його делегатів - 800 осіб - проголосували за підтримку пропозиції міністра економіки ФРН Роберта Габека (Robert Habeck) продовжити на декілька місяців термін експлуатації атомних електростанцій "Ізар" та "Неккарвестхайм", розташованих на півдні Німеччини. Припинення їхньої роботи планувалося на кінець поточного року. У партії "Союз-90"/"зелені" погодилися продовжити цей термін до середини квітня 2023 року. При цьому третю діючу АЕС Німеччини - "Емсланд" - має бути зупинено, як і планувалося, наприкінці поточного року.

У неділю, 16 жовтня, в останній день ​​з'їзду на порядку денному стоїть питання захисту клімату.

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