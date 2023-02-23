Мешканці сіл України теж зможуть обміняти старі лампи на LED

Обміняти лампи розжарювання на сучасні LED-лампи можна буде не тільки в містах та селищах міського типу, а й у селах України.

Починаючи з 25 лютого сільські жителі України зможуть скористатися послугою з обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи, повідомили у четвер, 23 лютого, в українському уряді.

Досі послуга була доступна в усіх містах та селищах міського типу України, крім тимчасово окупованих територій. З початку дії програми, яка стартувала 30 січня, українці подали заяви про обмін понад 3,5 мільйона ламп через застосунок "Дія". Самі ж лампочки можна отримати у відділенні "Укрпошти".

"Відтепер програму масштабують і обміняти лампи можна буде не тільки в містах та селищах міського типу, а й у селах. Зокрема скористатися послугою зможуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Загалом по відділеннях Укрпошти у селах розподілять 6,6 мільйона LED-ламп", - йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

У ньому зазначається, що подати заяву через "Дію" зможуть мешканці сіл, в яких працюють автоматизовані відділення "Укрпошти". В інших населених пунктах отримати енергоощадні лампи можна буде без попереднього замовлення у застосунку.

Програма з обміну ламп підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського та реалізується міністерством економіки, міністерством цифрової трансформації, АТ "Укрпошта" в усіх регіонах України (окрім тимчасово окупованих територій та Автономної Республіки Крим).

Як зазначала раніше перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, метою українського уряду є заміна 50 мільйонів ламп. Для цього уряд шукає донорів для закупівлі ще 15 мільйонів LED-ламп.