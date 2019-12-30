 Меркель та Путін обговорили вакцини від коронавірусу і Донбас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2021

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Новини

Меркель та Путін обговорили вакцини від коронавірусу і Донбас

У Кремлі повідомили, що під час телефонної розмови канцлерка ФРН та президент РФ обговорили можливість спільного виробництва вакцин.

Меркель і Путін

Меркель і Путін на саміті "нормандської четвірки" Парижі, грудень 2019 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. За даними сайту Кремля, під час проведених у вівторок, 5 січня, телефонних перемовин ішлося, зокрема, про "питання співпраці у боротьбі з пандемією коронавірусу з акцентом на можливі перспективи спільного виробництва вакцин". Повідомляється, що Меркель і Путін домовилися щодо "продовження контактів з цієї теми між міністерствами охорони здоров'я та іншими профільними структурами двох країн".

Як повідомляє видання Der Spiegel, речник відомства канцлерка підтвердив, що під час телефонних переговорів між Меркель і Путіним йшлося про боротьбу з пандемією. Про інші подробиці цієї розмови в Берліні не повідомляють, наголошує німецьке видання.

Нагадаємо, Росія допустила до використання вакцину "Спутник V" власного виробництва ще в серпні 2020 року, ставши, таким чином, першою країною світу, де зареєстрували антикоронавірусну вакцину. Тоді це повідомлення наразилося на критику міжнародної спільноти, адже ще не було завершено третю фазу дослідження препарату. Офіційного повідомлення про завершення третьої фази випробування препарату не було досі. Попри це у РФ вже стартувала масова вакцинація населення. У грудні виробник вакцини - Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) - повідомив, що ефективність вакцини "Спутник V" у "заключній контрольній точці випробувань" становила 91,4 відсотка. Тоді ж РФПІ вказав на клінічні дослідження цієї вакцини в Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та Індії, що тривають.

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На початку грудня представник Європейського агентства лікарських засобів (EMA) підтвердив DW, що у випадку подання Росією заявки на реєстрацію вакцини "Cпутник V" вона буде розглянута. Утім, до цього часу повідомлень про те, що розробники російської вакцини звертались до ЕМА, не було. Натомість у ЄС допущено до використання вакцину, розроблену німецькою компанією BioNTech і її американським партнером - компанією Pfizer.

Тим часом у деяких країнах, крім самої Росії, також уже почали робити щеплення російською вакциною. Зокрема, наприкінці 2020 року вакцинація препаратом "Спутник V" стартувала в Аргентині та Білорусі.

Врегулювання на Донбасі

Водночас офіційний Кремль повідомив, що іншим питанням, котре обговорили Меркель та Путін, стали "деякі аспекти" врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час розмови лідерів двох держав ішлося про залагодження конфлікту "в контексті реалізації мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході "нормандських" самітів", запевняють у Кремлі.

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Обговорювалася ситуація в Україні, Сирії та Лівії і питання співпраці під час боротьби з пандемією коронавірусу. Пресслужба Кремля зазначила, що телефонна розмова відбулася з ініціативи німецької сторони.  

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