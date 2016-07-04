Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) підтвердила інтерес Німеччини до балканських держав. "Незалежно від того, як завершаться вибори в Німеччині, в серці будь-якого нового канцлера знайдеться місце для цього регіону", - заявила Меркель у вівторок, 14 вересня, в Тирані на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою, цитує інформагенція dpa.

Завершуючи дводенну поїздку регіоном, Меркель, крім Рами, зустрілася з главами урядів ще п'яти балканських держав - Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Республіки Північна Македонія і Косова. Всі ці країни прагнуть стати членами Європейського Союзу.

Меркель закликала Брюссель дотриматися обіцянки

Водночас Анґела Меркель висловила розчарування тим, що процес приєднання Албанії і Північної Македонії до Євросоюзу загальмував. Відповідні переговори з цими країнами повинні були розпочатися ще за головування Німеччини в ЄС минулого року, але, "на жаль, нам не вдалося зробити це", заявила канцлерка.

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Вона закликала Євросоюз загалом і держави-члени ЄС "дотримати слова". Не може бути, щоб окремі держави Євросоюзу через внутрішньополітичні причини просто "придумували нові умови". "Інакше виникне розчарування, і таке розчарування вже є", - зазначила Анґела Меркель.

Напередодні в Белграді очільниця уряду ФРН провела переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем, наголосивши на "абсолютній геостратегічній зацікавленості" Німеччини і ЄС в тому, щоб балканські країни вступили в Євросоюз. Брюссель уже протягом багатьох років веде переговори про вступ до Євросоюзу з Сербією і Чорногорією. Албанія і Північна Македонія офіційно вважаються кандидатами на вступ, Боснія і Герцеговина, а також Косово розглядаються як потенційні кандидати.