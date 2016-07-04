 На парламентських виборах в Албанії перемагає керівна партія - екзитпол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2021

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Новини

На парламентських виборах в Албанії перемагає керівна партія - екзитпол

За даними екзитполу, найбільше голосів на парламентських виборах у Албанії набирає Соціалістична партія прем'єр-міністра Еді Рами. На другому місці коаліція на чолі з опозиційною Демократичною партією.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама під час голосування. Його політсила знову перемагає на виборах

На виборах до парламенту Албанії, що відбулися в неділю, 25 квітня, за даними екзитполу, лідирує керівна Соціалістична партія прем'єр-міністра Еді Рами. За даними екзитполу, які оприлюднив телеканал Top Channel TV, ця політична сила набирає 46,9 відсотка голосів виборців. Опоненти соціалістів - коаліція на чолі з опозиційною Демократичною партією має 43,5 відсотка голосів, передає агентство новин Reuters.

Соціалістичний уряд в Албанії перебуває при владі уже два парламентських періоди поспіль. Під час цих виборів багато виборців вимагали покращення ситуації з боротьбою з корупцією в країні. Нині Албанія займає 104-е місце зі 180 в Індексі корупції, який складає міжнародна неурядова організація Transparency International (TI). Чим вищий бал має країна в цьому індексі, тим вищим є рівень корупції в ній.

Перед виборами країною прокотилася хвиля сутичок. 21 квітня сталася стрілянина поблизу офісу Демократичної партії, внаслідок чого одна людина загинула, а ще чотири дістали поранень.

Раніше керівництво як Соціалістичної, так і Демократичної партії заявляло про курс на членство країни в Євросоюзі та здійснення необхідних для цього реформ. Албанія є офіційним кандидатом на вступ до ЄС. Як повідомлялося,  Рада ЄС з закордонних справ ухвалила рішення про початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії в Європейському Союзі.

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