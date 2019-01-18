Мережа педофілів у Німеччині: головному обвинуваченому присудили 12 років

Окружний суд Кельна у вівторок, 6 жовтня, засудив головного обвинуваченого у справі щодо найбільшої викритої в Німеччині мережі педофілів до дванадцяти років ув'язнення. Суд визнав винним 43-річного Йорґа Л. у тому, що він неодноразово скоював сексуальне насильство над своєю донькою, яка народилася у 2017 році, передає інформагенція dpa.

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Обвинувачення проти чоловіка ґрунтувалися в основному на фото та відео, які він робив, документуючи свої насильницькі дії. Як стверджують у прокуратурі, обвинувачений вчиняв злочини, коли його дружини не була вдома. Йорґ Л. виступив у суді стосовно висунутих йому обвинувачень у закритому режимі. Відповідне клопотання подала адвокатка дівчинки.

Обвинуваченому також присудили обмеження свободи після звільнення з ув'язнення.

Мережа з десятків тисяч педофілів

Засуджений 43-річний Йорґ Л. вважається ключовою фігурою у так званій справі "Бергіш-Гладбах". У вересні німецька поліція провела обшуки у помешканнях 50-ти підозрюваних та викрила масштабну мережу педофілів. Цих осіб підозрюють у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Справа "Бергіш-Гладбах" розпочалася як розслідування окремого випадку у однойменному місті на заході Німеччини. 43-річного чоловіка підозрювали у тому, що він ґвалтував свою маленьку доньку і записував свої дії на відео. Ними він потім ділився в інтернеті. Однак розслідування досить швидко вийшло на німецькомовну онлайн-мережу педофілів, що налічує близько 30 тисяч анонімних користувачів.

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У низці випадків йдеться не лише про розповсюдження дитячої порнографії, а й про звинувачення у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. Станом на початок вересня слідство ідентифікувало понад 40 дітей, які стали жертвами зґвалтувань учасниками цієї мережі.

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