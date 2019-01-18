 Мережа педофілів у Німеччині: головному обвинуваченому присудили 12 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2020

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Мережа педофілів у Німеччині: головному обвинуваченому присудили 12 років

Суд у німецькому Кельні ув'язнив на 12 років 43-річного чоловіка, якого визнали винним у сексуальному насильстві над своєю донькою. Цього чоловіка вважають ключовою особою у справі щодо викритої мережі педофілів.

Обвинувачений Йорґ Л. приховує своє обличчя на судовому засіданні, серпень 2020 року

Обвинувачений Йорґ Л. приховує своє обличчя на судовому засіданні, серпень 2020 року

Окружний суд Кельна у вівторок, 6 жовтня, засудив головного обвинуваченого у справі щодо найбільшої викритої в Німеччині мережі педофілів до дванадцяти років ув'язнення. Суд визнав винним 43-річного Йорґа Л. у тому, що він неодноразово скоював сексуальне насильство над своєю донькою, яка народилася у 2017 році, передає інформагенція dpa.

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Обвинувачення проти чоловіка ґрунтувалися в основному на фото та відео, які він робив, документуючи свої насильницькі дії. Як стверджують у прокуратурі, обвинувачений вчиняв злочини, коли його дружини не була вдома. Йорґ Л. виступив у суді стосовно висунутих йому обвинувачень у закритому режимі. Відповідне клопотання подала адвокатка дівчинки.

Обвинуваченому також присудили обмеження свободи після звільнення з ув'язнення.

Мережа з десятків тисяч педофілів

Засуджений 43-річний Йорґ Л. вважається ключовою фігурою у так званій справі "Бергіш-Гладбах". У вересні німецька поліція провела обшуки у помешканнях 50-ти підозрюваних та викрила масштабну мережу педофілів. Цих осіб підозрюють у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Справа "Бергіш-Гладбах" розпочалася як розслідування окремого випадку у однойменному місті на заході Німеччини. 43-річного чоловіка підозрювали у тому, що він ґвалтував свою маленьку доньку і записував свої дії на відео. Ними він потім ділився в інтернеті. Однак розслідування досить швидко вийшло на німецькомовну онлайн-мережу педофілів, що налічує близько 30 тисяч анонімних користувачів.

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У низці випадків йдеться не лише про розповсюдження дитячої порнографії, а й про звинувачення у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. Станом на початок вересня слідство ідентифікувало понад 40 дітей, які стали жертвами зґвалтувань учасниками цієї мережі.

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