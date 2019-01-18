Мережа педофілів: у Німеччині провели обшуки у 50 підозрюваних

Німецька поліція провела у вівторок, 1 вересня, обшуки по всій країні у 50-ти підозрюваних у причетності до так званої справи "Бергіш-Гладбах", під час розслідування якої правоохоронцям вдалося викрити масштабну мережу педофілів.

Як повідомили у прокуратурі Кельна, осіб, помешкання яких обшукали, підозрюють у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. При цьому у деяких випадках до проведення обшуків залучали бійців спецпідрозділів. "Четверо осіб, згідно з попередніми даними, отримали легкі поранення", - зазначають у прокуратурі, цитує агентство новин dpa.

Слідчі дії тривають. Водночас правоохоронці вже почали огляд та оцінку перших доказів, зібраних під час обшуків, йдеться у повідомленні. Деталі операції у прокуратурі обіцяють оприлюднити 2 вересня.

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Низка учасників мережі педофілів вже перебуває на лаві підсудних за звинуваченнями у сексуальному насильстві

Мережа з десятків тисяч педофілів

Справа "Бергіш-Гладбах" розпочалася як розслідування окремого випадку у однойменному місті на заході Німеччини. 43-річного чоловіка підозрювали у тому, що він ґвалтував свою маленьку доньку і записував свої дії на відео. Ними він потім ділився в інтернеті.

Однак розслідування досить швидко вийшло на німецькомовну онлайн-мережу педофілів, що налічує близько 30 тисяч анонімних користувачів. Станом на 27 серпня лише у одній землі Північний Рейн-Вестфалія розслідування ведеться проти 84 підозрюваних, проти десятьох з них вже висунуті обвинувачення, одного - ув'язнено, а восьмеро перебувають у слідчому ізоляторі. Учасники мережі поширювали в групових чатах і месенджерах дитячу порнографію, обговорювали педофілію й ділилися порадами, зокрема про те, як заспокоїти дитину, щоб можна було її безперешкодно використовувати.

У низці випадків йдеться не лише про розповсюдження дитячої порнографії, а й про звинувачення у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. Слідство вже ідентифікувало понад 40 дітей, які стали жертвами зґвалтувань учасниками цієї мережі.

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