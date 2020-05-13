Найгучніший суд над педофілами в історії Німеччини шокує подробицями

Bullseye, Master of Chaos, Koppelstange - такими були їхні ніки у паралельному цифровому світі. У залі 210 окружного суду Кельна Йорґ Л. та його співрозмовники в чаті Патрік Ф. і Бастіан С. тепер побачилися знову. Відбулося це у рамках процесу проти Йорґа Л., який стоїть у центрі, певно, найбільшої в історії Німеччини справи щодо сексуального насильства над дітьми. Під час цього розслідування було викрито мережу, до якої входило понад 30 тисяч онлайн-користувачів, з ніками на кшталт цих трьох.

Процес відкрився на початку цього тижня під пильним оком ЗМІ. Спочатку був зачитаний текст обвинувачення, вислухати який було важко - навіть попри суху юридичну мову. 80 хвилин знадобилися прокурорці Клеменс Банґерт (Clémence Bangert), аби один за одним представити загалом 79 сексуальних злочинів, у яких обвинувачують 43-річного кухара за освітою, і які він, за даними слідства, вчинив здебільшого проти своєї власної доньки. Перший, коли їй було три місяці.

Читайте також: Що відомо про найбільшу мережу педофілів, розкриту в Німеччині

У середу, 19 серпня, двоє співрозмовників Йорґа Л. у чаті виступили в суді як свідки. Спершу Бастіан С, якого ще в травні засудили до десяти років ув'язнення. Лише коротко 27-річний колишній солдат Бундесверу зачепив поглядом Йорґа Л., без жодних кивків на знак привітання до людини у сірому светрі, з начисто поголеною головою та козлиною борідкою, що сиділа лише за пару метрів від нього.

Сімейні зустрічі, аби не було підозр

При цьому чоловіки розділяли свою хвору пристрасть до дитячої порнографії не лише онлайн. Вони багато разів зустрічалися наживо - для спільного насильства над власними дітьми, для сексу один з одним, але також і для сімейних зустрічей разом з дружинами. "Аби вони нічого не підозрювали", - пояснив Бастіан С. судді.

Уже засуджений Бастіан С. виступає в суді як свідок

Екссолдат у синій великій футболці не за розміром, з борідкою і в окулярах нагадує радше комп'ютерного гіка. Він описує, як познайомився з Йорґом Л. у 2018 році в одній онлайн-групі педофілів. Ця група діяла не в даркнеті чи чомусь подібному - її учасники зустрічалися віртуально через Skype. До групи входило близько 4000 людей. Одним із них і був Йорґ Л., який написав Бастіану С. і з яким той потім приватно продовжував спілкуватися, аби "познайомитися поближче". Аби обмінятися фотографіями для побудови ще більшої довіри, чоловіки використовували загальнодоступні "хмаринні" сервіси на кшталт Dropbox. З вуст Бастіана С. усе це звучить до смерті банально.

Сексуальний одяг та іграшки

Навіть після того, як Бастіан С. у червні 2018 року був виявлений поліцією, чоловіки підтримували контакт. Бастіан насамперед видалив усі фотографії сексуального насильства зі свого мобільного, комп'ютера та інших носіїв даних - за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке не залишає слідів. Пізніше він усе знову скопіював із носіїв Йорґа С. і планував із ним нові насильницькі злочини. Позаяк своїх власних дітей він більше бачити права не мав, тепер жертвою мала стати його племінниця. За рішенням служби захисту дітей, навіть із нею Бастіан С. не міг перебувати наодинці. За страшною іронією, саме Йорґ Л. мав бути третьою особо, яка мала гарантувати безпеку племінниці злочинця під час однієї з зустрічей у листопаді 2019 року. Сексуальні іграшки і білизну вони вже встигли купити через інтернет. Насильство вдалося відвернути лише завдяки арешту Йорґа Л. 21 жовтня 2019 року.

Читайте також: Чи стають діти в Німеччині частіше жертвами насильства через карантин

Конфісковані у Йорґа Л. мобільні телефони, комп'ютери та жорсткі диски вивели слідчих на слід Патріка Ф. 39-річний автомеханік був затриманих чотирма днями пізніше в гессенському Нідергаузені. У кельнському суді він уперше побачив Йорґа Л. не лише онлайн, але й в реальному житті.

"Окремий світ"

До цього вони знали один одного лише з фотографій, якими обмінювалися. Патрік Ф. також познайомився з Йорґом Л. у чаті, у тому ж 2018 році. Коренастий чоловік у червоній футболці називає цю групу "окремим світом". "Люди почуваються у безпеці, хоча це суцільний провал", - каже Патрік Ф. перед судом. І розповідає про "залежність, яка була настільки сильною, що ти постійно був на телефоні". Мовляв, в автомайстерні у нього падали з рук інструменти, коли на екрані виринало нове повідомлення в чаті. Чоловік розповідає про "постійне очікування нових відео, сповнений збудження, ти був повністю помішаний".

Цифровий слід допоміг слідчим вийти на інших злочинців

При цьому він знав, що те, що він робить зі своїми дітьми, неправильно, каже Патрік Ф. Як і те, що він завжди хотів отримати допомогу. "Але для цього я був надто боягузливим", - зізнається чоловік. Процес проти нього у Вісбадені має розпочатися наступної середи, 25 серпня, - за звинуваченням у сексуальному насильстві у десятках випадків щодо його біологічних дітей, а також усиновленої дитини.

Ти мені - я тобі

Підпільний світ педофілів працює, як зрозуміло вже з першого дня судового процесу, за простим принципом: ти мені - я тобі. Себто хто хоче отримати фото чи відео, має запропонувати власні. Патрік Ф. розповідає про багатьох "балаболів", які завжди лише просять фото, але самі нічого не пропонують - або лише дуже старі фото "з календарем на 1995 рік на задньому тлі".

Слідчі стоять перед дилемою: як їм з'ясувати особу злочинців та знайти докази, оперуючи на анонімних форумах, якщо їм нічого запропонувати зі свого боку? У даркнеті перед тим, як отримати доступ до форумів із дитячою порнографією, часто взагалі влаштовують "перевірку на цноту" - треба завантажити власні фото зі скоєними неправомірними діяннями.

Читайте також: Дитяча веб-проституція і боротьба з нею

За даними ЗМІ, поліція почала використовувати штучно виготовлену дитячу псевдопорнографію для проведення слідчих дій під прикриттям, зокрема, така використовувалася і під час розслідування справи про Бергіш Гладбах. Для цього у програму заганяють справжні фото дитячої порнографії з мережі, а вона робить на їхній основі дуже схожі, які, натомість, уже не порушують прав жертв насильства.

Операція Sweetie

Ще 2013 року благодійна організація Terre des Hommes продемонструвала, що цифрові приманки працюють. За допомогою комп'ютера вони створили 10-річну філіппінську дівчинку на ім'я Sweetie та відправили її на "полювання" на злочинців-педофілів у кіберсекс-форумах.

2017 року в Німеччині викрили даркнет-платформу дитячої порнограції Elysium

У Німеччині до минулої весни слідчі не мали права застосовувати такі методи. Адже існувала заборона на поширення дитячої порнографії, що діяла і для поліцейських. Та з березня у німецьких слідчих така можливість з'явилася - за умови, що на фото чи відео не представлені справжні події, а також якщо під час виготовлення матеріалу "не використовувалися зображення дитини чи підлітка".

"Обнадійливі попередні результати"

Використовують штучний інтелект слідчі й для інших цілей. Відповідальний за розслідування комплексу злочинів у Бергіш Гладбаху відділ прокуратури Кельна випробовує використання комп'ютерів і для аналізу гігантських обсягів конфіскованого цифрового матеріалу.

Уже рік як стартував дослідницький проєкт за участі "Microsoft Німеччина" та Університету Саару. "Перші передані мені результати обнадійливі", - радіє міністр юстиції федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Петер Бізенбах (Peter Biesenbach). За його словами, штучний інтелект може стати ключовою технологію боротьби із цифровими злочинами на кшталт сексуального насильства щодо дітей або дитячої порнографії в інтернеті. "Лише якщо вдасться застосовувати на практиці більше автоматизації та технологій штучного інтелекту, слідчі зможуть у довготривалій перспективі справлятися із постійно зростаючим обсягом цифрових доказів", - наголошує міністр.

За даними газети Die Zeit, у справі про комплекс злочинів у Бергіш Гладбаху слідчі конфіскували 85 терабайтів відео та фото.