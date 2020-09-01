У ФРН двох чоловіків засудили за сексуальне насильство над дітьми

Регіональний суд міста Менхенгладбах у п'ятницю, 11 вересня, засудив на 13 з половиною років і 14 з половиною років двох 39-річних чоловіків за сексуальне насильство над дітьми та за участь у масштабній схемі з володіння і поширення дитячої порнографії в Німеччині.

Читайте також: У ФРН затримані 11 підозрюваних у сексуальному насильстві над дітьми

Як зазначає інформагентство dpa, один з обвинувачених зізнався у скоєних злочинах після арешту в листопаді минулого року. Він розповів, що з 2016 року він неодноразово сексуально знущався над своєю донькою, якій наразі 11 років. Крім того, на початку 2017 року він почав сексуально знущатися над племінницею другого обвинуваченого.

Читайте також: Ізоляція замість кастрації: як в Україні діятиме реєстр педофілів

Другий чоловік визнав свою причетність лише до третини злочинів. Загалом чоловікам пред'явили понад сотню звинувачень, але багато з них зняли, бо тоді довелося б свідчити їхнім постраждалим. "Ми хотіли позбавити дівчат цього", - сказав суддя Лотар Бекерс (Lothar Beckers).

Судовий розгляд у цій справі розпочався 29 квітня. Він був частиною низки розслідувань, розпочатих по всій Німеччині через відкриття минулого року масової мережі дитячої порнографії після рейду в місті Бергіш-Гладбах. Чиновники говорили про близько 30 тисяч потенційних підозрюваних, але до цього часу була виявлена лише частина з них.

Читайте також: Як карають педофілів: від кастрації до довічного ув'язнення