 У ФРН двох чоловіків засудили за сексуальне насильство над дітьми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2020

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У ФРН двох чоловіків засудили за сексуальне насильство над дітьми

Суд у Німеччині засудив двох чоловіків за сексуальне насильство над дітьми. Також їх визнали винними в участі у масштабній схемі поширення дитячої порнографії в країні.

Двох чоловіків засудили за сексуальне насильство над дітьми у Німеччині

Двох чоловіків засудили за сексуальне насильство над дітьми у Німеччині

Регіональний суд міста Менхенгладбах у п'ятницю, 11 вересня, засудив на 13 з половиною років і 14 з половиною років двох 39-річних чоловіків за сексуальне насильство над дітьми та за участь у масштабній схемі з володіння і поширення дитячої порнографії в Німеччині.

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Як зазначає інформагентство dpa, один з обвинувачених зізнався у скоєних злочинах після арешту в листопаді минулого року. Він розповів, що з 2016 року він неодноразово сексуально знущався над своєю донькою, якій наразі 11 років. Крім того, на початку 2017 року він почав сексуально знущатися над племінницею другого обвинуваченого.

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Другий чоловік визнав свою причетність лише до третини злочинів. Загалом чоловікам пред'явили понад сотню звинувачень, але багато з них зняли, бо тоді довелося б свідчити їхнім постраждалим. "Ми хотіли позбавити дівчат цього", - сказав суддя Лотар Бекерс (Lothar Beckers).

Судовий розгляд у цій справі розпочався 29 квітня. Він був частиною низки розслідувань, розпочатих по всій Німеччині через відкриття минулого року масової мережі дитячої порнографії після рейду в місті Бергіш-Гладбах. Чиновники говорили про близько 30 тисяч потенційних підозрюваних, але до цього часу була виявлена лише частина з них.

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