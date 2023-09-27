Мецола: ЄС може почати переговори з Україною в грудні

Переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже у грудні, припускає голова Європарламенту Роберта Мецола. Вона виступає за те, що ЄС має рухатися однаково швидко з Україною.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола очікує, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною щодо вступу вже в грудні. Про це вона сказала в інтерв’ю британському виданню The Guardian , опублікованому у вівторок, 26 вересня.

"Якщо вони (українці - Ред.) рухаються швидко, ми повинні відповідати цій швидкості", - зауважила Мецола. Очільниця ЄП сподівається на початок офіційних переговорів до Різдва 25 грудня, хоча рішення про це ухвалюватимуть міністри країн-членів ЄС, які зустрінуться в грудні після публікації звіту про прогрес України в реформуванні судової системи, боротьбі з корупцією та відкритті ринків, зауважує видання.

Мецола очікує конкретного результату, оскільки "найгіршим сигналом може бути те, що ми поставили цим людям (українцям - Ред.) цілі та терміни, яких ми самі не можемо виконати".

Мецола: ЄС має підготуватися до розширення

Водночас президентка Європарламенту вважає, що ЄС має реформуватися, щоб підготуватися до прийому України та інших країн. "Звичайно, економічна модель, яку ми маємо сьогодні, не така, що вижила б із 32 чи 33 (країнами-членами). Але саме зараз нам потрібно провести цю розмову. Ми вже почали в парламенті", - наголосила Мецола.

Також вона вважає, що вже зараз країнам-кандидатам можна надати право користуватися деякими перевагами членства. Зокрема, надати доступ до безкоштовного роумінгу в ЄС та зняти торговельні бар’єри для бізнесу.

Київ розраховує на позитивну оцінку

Нагадаємо, Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата на вступ до ЄС в червні минулого року, однак процес приєднання зазвичай займає кілька років. Український уряд вже прозвітував, що виконав всі рекомендації Єврокомісії для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах звіту щодо пакету розширення Євросоюзу, а за ним слідуватиме голосування Європейської Ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ України в ЄС.

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Остаточне рішення залежатиме від урядів держав-членів ЄС, деякі з яких скептично ставляться до того, що Україна зможе оговтатися від війни та провести необхідні реформи, щоб найближчим часом отримати право на членство.